Mercato OM : Habib Beye prend une grande décision à Marseille

Les nouvelles sont bonnes pour Benjamin Pavard à l’OM. Le roc français pourrait quitter la liste des indésirables du club phocéen.

Mercato OM : Habib Beye redonne vie au dossier Pavard

Rebondissement pour l’avenir de Benjamin Pavard à l’OM. Écarté par Habib Beye jusqu’au récent déplacement à Toulouse, le défenseur offre désormais une option précieuse à son entraîneur. Sa prestation solide apporte des garanties techniques et de nouvelles solutions tactiques pour l’arrière-garde olympienne.

Face aux journalistes, le coach marseillais a soutenu son joueur. Cette prise de parole intervient avant la réception d’Auxerre au Vélodrome, dans un climat tendu où le champion du monde 2018 a subi les sifflets du public. Beye affirme compter sur lui pour aborder la dernière ligne droite de la saison.

Pavard a posé ses valises à Marseille fin août 2025. Medhi Benatia et Pablo Longoria avaient alors convaincu l’Inter Milan de valider un prêt, assorti d’une option d’achat de 15 millions d’euros. Initialement, le Français s’était imposé comme un pilier du système de Roberto De Zerbi. Puis, le doute s’est installé. Des performances irrégulières ont plombé son crédit, rendant son transfert définitif presque incertain. Mais Habib Beye veut le relancer.

L’intérêt de lever l’option d’achat redevient un sujet de discussion suite aux récents propos du technicien. « Je trouve que Benjamin a été performant dès son arrivée. Il a peut-être eu un moment de moins bien dans sa saison mais je lui ai dit que vu sa carrière, il était un grand joueur. Je l’ai trouvé bien à Toulouse, il est monté en puissance. Il a été bon dans la logique de dérochage, dans la lecture du jeu. Mon job est de maintenir cette confiance. Je suis très content de ce qu’il a montre. Il est très important pour nous », a-t-il dit.

L’ancien roc bavarois pourrait rester à Marseille.

