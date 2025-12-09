Mercato : L’OM surprend, une recrue à 20 M€ se confirme !

Le directeur sportif de l’OM avance discrètement sur son mercato hivernal. Medhi Benatia serait même prêt à recruter définitivement Matt O’Riley à hauteur de 20 millions d’euros.

Mercato OM : Medhi Benatia veut recruter définitivement Matt O’Riley

L’Olympique de Marseille, sous l’impulsion de Medhi Benatia, est déterminé à renforcer son groupe cet hiver. Le recrutement d’un milieu offensif est même identifié comme sa priorité. Plusieurs sont explorées dans ce sens. Mais la plus grande surprise de l’OM ne viendra pas forcément du côté des arrivées.

Lire aussi : Mercato OM : Benatia proche d’un accord inattendu !

À voir

PSG: Avant Bilbao, Al-Khelaïfi acte une importante signature

Medhi Benatia et son équipe se penchent sérieusement sur le sort de certains éléments déjà intégrés à l’effectif. C’est le cas notamment de Matt O’Riley. Le milieu de terrain danois est prêté à Brighton pour une saison sans option d’achat. Mais ses 16 rencontres disputées à l’OM semblent avoir convaincu ses nouveaux dirigeants.

20 millions d’euros pour son transfert

Ceux-ci ambitionnent de débourser près de 20 millions d’euros pour le conserver. C’est du moins la confirmation faite par le journaliste Johnny Cantor sur BBC. « Le club de Ligue 1 semble désireux de transformer le prêt de Matt O’Riley en transfert définitif. Le prix que Marseille est prêt à payer pourrait être l’élément décisif », a-t-il déclaré.

Cette annonce montre que le joueur de 25 ans est sur la bonne voie pour s’engager définitivement à l’Olympique de Marseille. Ses performances mitigées ne freinent pas pour autant les intentions des dirigeants phocéens. Reste à avoir quelle sera la décision finale de Brighton. Les semaines à venir permettront d’en savoir plus sur ce dossier.

Lire la suite sur l’OM :

Scandale à l’OM : Aubameyang au cœur d’une lourde accusation

Grosse annonce à l’OM : Un attaquant arrive en janvier !

À voir

Défaite de l’OL à Lorient, le responsable pointé du doigt

INFO Mercato : Un crack brésilien se rapproche de l’OM !