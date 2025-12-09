Scandale à l’OM : Aubameyang au cœur d’une lourde accusation

Pierre-Emerick Aubameyang sera l’un des attaquants très attendues ce mardi lors du choc USG-OM en Ligue des champions. Mais le Gabonais se retrouve au cœur d’une lourde accusation concernant son rôle de leader à Marseille.

OM : Pierre-Emerick Aubameyang vivement critiqué

Ce n’est un secret pour personne. L’Olympique de Marseille a connu un crise en début de saison, marqué par un bagarre dans le vestiaire. Cette altercation impliquait deux joueurs : Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Ceux-ci ont immédiatement été poussés vers la sortie avant la fin du mercato d’été.

L’attaquant anglais a rejoint Bologne, tandis qu’Adrien Rabiot a été vendu à l’AC Milan. Le milieu de terrain tricolore rayonne sous les couleurs milanaises, u point de susciter quelques regrets à Marseille. Son départ est perçu comme « une énorme perte pour l’OM », estime Florent Gautreau, journaliste sur RMC Sport.

Le confrère déplore que l’Olympique de Marseille n’ait pas réussi à trouver un digne successeur à Adrien Rabiot. Il pointe aussi du doigt certains joueurs expérimentés, comme Pierre-Emerick Aubameyang, qui n’ont pas pris l’ascendant sur le groupe.

Incapable de prendre le rôle de leader laissé par Adrien rabiot

Florent Gautreau estime que l’attaquant gabonais et d’autres recrues estivales n’ont pas comblé ce vide de leadership. « A ce titre de meneur, de leader, Rabiot n’a pas été remplacé. Chacun dans son domaine, Aguerd, Hojbjerg, Aubameyang, est-ce qu’ils sont vraiment des leaders » s’interroge-t-il.

L’ancien Barcelonais se retrouve malgré lui au cœur d’une vive critique à Marseille. Ses 8 et 9 passes décisives en 18 rencontres n’ont visiblement pas effacé le leadership d’Adrien Rabiot.

