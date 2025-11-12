ASSE : Doute levée pour Cardona, inquiétude pour Duffus

Blessés lors du match entre l’ASSE et Troyes, Irvin Cardona a repris, mais pas Joshua Duffus. Le dernier sera-t-il disponible en coupe de France à Dijon, samedi ?

ASSE : Irvin Cardona et Joshua Duffus touchés à Troyes

L’ASSE avait livré un match référence face à l’ES Troyes, le leader de la Ligue 2, samedi dernier. Joshua Duffus et Irvin Cardona avaient été les bourreaux des Troyens. Le premier avait été auteur d’un but et deux passes décisives, tandis que le deuxième avait inscrit un but. Mais ils avaient été touchés.

L’avant-centre Britannique-jamaïcain avait été touché aux Ischios et avait cédé sa place à Lucas Stassin à la mi-temps. Quant à l’ailier maltais, il avait ressenti une gêne au mollet et avait été remplacé par Ben Old, dans les dix dernières minutes du match.

Cardona a repris, Duffus absent à l’entraînement

Quatre jours plus tard, Irvin Cardona est remis de son mal. Il a rejoint la sélection de Malte en Italie pour la préparation des deux dernières journées des éliminatoires de la coupe du monde 2026. Cependant, il n’y a toujours pas de nouvelles officielle de l’ASSE concernant Joshua Duffus.

Plus inquiétant pour les supporters de l’AS Saint-Etienne, il était absent, mardi, à l’entraînement collectif ouvert au public stéphanois. Eirik Horneland donnera certainement des nouvelles de l’attaquant débarqué de Brighton, lors de la conférence de presse de jeudi, relative au match contre l’AS Quetigny en coupe de France, samedi à Dijon.

Mais il est fort probable que l’entraîneur de l’ASSE décide de le ménager pendant cette trêve internationale. Il avait d’ailleurs annoncé la couleur après la blessure des deux buteurs. « La bonne chose pour nous, c’est que nous disposons de différentes options », avait-il indiqué, en pensant à leurs potentiels remplaçants.

