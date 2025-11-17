Mercato OM : Benatia relance la piste d’un buteur marocain

Le directeur de football de l’OM, Medhi Benatia, travaille sur son prochain mercato. Et il a déjà un avant-centre dans le viseur. Un élément qu’il avait déjà approché l’été dernier.

Mercato : L’OM ne le lâche pas, Medhi Benatia insiste pour Ayoub El Kaabi

L’Olympique de Marseille va certainement être actif lors du prochain mercato. Les blessures récurrentes au sein de son effectif l’obligent certainement à recruter cet hiver. Et si des renforts défensifs sont attendus, la direction de l’OM espère aussi mettre la main sur quelques attaquants.

Le nom d’Endrick a circulé ces derniers temps à Marseille. Sauf que le jeune attaquant du Real Madrid devrait finalement rejoindre Lyon cet hiver. Ce dénouement pousse l’OM a explorer d’autres pistes offensives. Et l’une d’entre elles est plus au moins surprenante.

TransferFeed rapporte en effet que le directeur de l’OM, Medhi Benatia, se lance à présent aux trousses d’Ayoub El Kaabi. L’attaquant marocain réalise un bon début de saison à l’Olympiakos. Il en est déjà à 9 réalisations en 15 apparitions. Ses performances ont ravivé l’intérêt des Olympiens à son égard.

Une cible abordable pour l’Olympique de Marseille

L’été dernier déjà, Ayoub El Kaabi figurait dans le collimateur de l’OM. Medhi Benatia avait tenté de l’attirer à Marseille en vain. L’attaquant de 32 ans est finalement en Grèce. Il reste à savoir si ce retour de flamme de l’OM pour l’attaquant marocain sera cette fois-ci plus concluant.

L’optimisme gagne du terrain en interne. Car Ayoub El Kaabi n’a toujours pas prolongé son contrat en juin prochain. L’Olympiakos devrait le vendre dès cet hiver au risque de le voir partir gratuitement au terme de la saison. Cette situation contractuelle renforce l’intérêt de l’Olympique de Marseille.

Surtout que le prix du joueur est fixé à 5 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Ce montant est accessible aux finances marseillaises. Les discussions devraient s’accélérer dès l’ouverture du mercato hivernal.

