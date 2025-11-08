Mercato PSG : Luis Enrique annonce la couleur pour l’hiver !

Présent en conférence de presse ce samedi, à la veille du choc de Ligue 1 contre l’OL, Luis Enrique a annoncé la couleur pour le prochaib mercato hivernal du PSG.

Luis Enrique : « On est tout le temps ouvert sur le mercato »

Après une saison 2024-2025 historique, le PSG traverse une période depuis plusieurs semaines. En effet, l’effectif de Luis Enrique est frappé par une avalanche de blessures depuis le début de la saison. Notamment, Ousmane Dembélé, Nuno Mendes, Achraf Hakimi et Désiré Doué sont tous absents pour plusieurs semaines en raison de divers pépins physiques.

Une situation qui pousse le club de la capitale à recruter lors du prochain mercato hivernal. Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Luis Enrique a été interrogé sur le mercato. D’après le coach du PSG, il n’est pas urgent de recruter lors de la prochaine de transferts, et ce, malgré l’accumulation des blessures.

À voir

ASSE : Horneland reçoit des conseils pour relancer les Verts

Lisez aussi : OL – PSG : Grosse incertitude autour Corentin Tolisso

« Des recrues sont-elles attendues cet hiver ? On est tout le temps ouvert sur le mercato, mais il n’y a pas d’urgence, pas de préoccupation. On regarde les choses positives et négatives. Il n’y a pas de problème en ce moment. Il y a des blessures, mais comme dans tous les clubs. On fait confiance aux joueurs de l’équipe », a déclaré le technicien espagnol. Pour autant, le Paris Saint-Germain devrait bien recruter cet hiver.

Le Paris SG attend trois renforts en janvier

Selon les informations de Foot Mercato, Luis Campos a fixé son plan de bataille pour janvier. Le conseiller sportif parisien veut recruter un défenseur capable de jouer à plusieurs postes, un milieu d’expérience pour stabiliser l’équipe et un ailier pour compenser les pannes à répétition. Autrement dit, exactement les postes qui aurait dû être renforcé l’été passé.

Comme le rapporte le quotidien L’Équipe, le premier dossier ouvert est celui d’Éric Garcia. Le défenseur du Barça, utilisé aussi bien dans l’axe que sur le côté droit, coche toutes les cases de Luis Enrique. Libre en juin 2026, l’international espagnol est accessible financièrement et apprécié par l’entraîneur parisien pour sa relance. Le journal sportif assure même que Luis Campos discute déjà pour une arrivée dès cet hiver.

Lire aussi sur le PSG :

Mercato PSG : L’agent de Julian Alvarez lâche un indice !

À voir

OL – PSG : Grosse incertitude autour Corentin Tolisso

OL : Lyon récupère un joueur clé en renfort contre le PSG

Mercato PSG : Un défenseur portugais arrive !