OL : Nouvelle passe d’armes entre Textor et Aulas !

John Textor, propriétaire de l’OL, s’est encore attaqué à Jean-Michel Aulas dans une interview. Et la réponse sèche de ce dernier est tombée dans la foulée.

Textor : « Aulas a agi très durement contre le club »

John Textor a révélé, dans ses déclarations sur RMC, que Jean-Michel Aulas ne lui a pas du tout donné de répit depuis qu’il a racheté l’OL des mains du dirigeant français, en décembre 2022. « J’ai dû le licencier, ce qui est horrible », a-t-il déclaré d’emblée.

« Et je dirais que depuis ce moment-là, chaque semaine, il a agi très durement contre nous. Il est dans cette situation étrange. Il aime le club, mais il agit envers son propriétaire. Depuis deux ou trois ans, il n’y a pas une semaine sans que je n’aie un problème urgent qui concerne Jean-Michel Aulas. Je n’aurais rien dû lui acheter », a confié le patron d’Eagle Football Group.

Aulas : « La justice a donné raison à Holnest dans toutes les procédures »

Contrarié par les accusations de l’homme d’affaires américain, Jean-Michel Aulas a répliqué sans perdre de temps. Il a remis ce dernier à sa place, via son compte LinkedIn. « Les déclarations récentes de John Textor relèvent d’une tentative de diversion et d’une présentation dénaturée des faits », a-t-il indiqué, avant de démentir les accusations du nouveau prioritaire du club rhodanien.

« Contrairement à ce qui est affirmé, l’ensemble de la situation économique et financière de l’Olympique Lyonnais, société cotée en bourse et avec des comptes certifiés, était parfaitement connu au moment de la cession. John Textor, assisté par ses banquiers d’affaires, disposait de tous les éléments d’appréciation nécessaires et a fait ses propres choix de gestion, dont il assume aujourd’hui l’entière responsabilité. La justice a donné systématiquement raison à Holnest dans toutes les procédures engagées », a expliqué le candidat à la Mairie de Lyon.

La holding de Jean-Michel Aulas indique qu’elle « prend acte des nouvelles déclarations de John Textor et en tirera, le cas échéant, toutes les conséquences de droit ». En conclusion, JMA a déclaré : « Holnest ne participera pas à des polémiques personnelles. Les faits sont établis, les responsabilités connues ».

