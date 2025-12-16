PSG : Luis Enrique prépare un sale tour à Flamengo

Les voyants sont au vert pour le PSG avant le choc face à Flamengo en Coupe Intercontinentale. Luis Enrique obtient plusieurs renforts.

PSG vs Flamengo : Luis Enrique sort l’artillerie lourde contre les Brésiliens

Le PSG vise une fin d’année parfaite. Le club de la capitale cherche le sacre en Coupe intercontinentale. Les Parisiens arrivent au Qatar en patron. Les hommes de Luis Enrique ont déjà soulevé le trophée de la Ligue des Champions et de la Supercoupe d’Europe. La saison a été très fructueuse. Et pas question de s’arrêter là. Après l’Europe, le monde. Ce mercredi, le Paris SG veut refermer son exercice historique par un dernier coup d’éclat.

Face à lui, Flamengo, est aussi en pleine forme et a le même appétit. Copa Libertadores soulevée fin novembre. Titre de champion du Brésil décroché il y a quelques jours. L’année est pleine, presque parfaite, pour les hommes de Filipe Luís. Après l’Amérique du Sud, les Brésiliens veulent se positionner sur le toit du monde.

Côté parisien, les signaux sont au vert. Le groupe est presque complet. Une seule absence majeure : Achraf Hakimi, retenu avec le Maroc pour la CAN. Pour le remplacer, Warren Zaïre-Emery va débuter. Il est convaincant depuis plusieurs semaines. Marquinhos, le capitaine, est disponible. Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Senny Mayulu sont de retour. Lucas Chevalier, remis de sa cheville, pourrait reprendre les gants de numéro un, devant Safonov.

Flamengo, de son côté, sera privé de deux cadres. Filipe Luís doit composer sans Allan, milieu de terrain, ni Matias Viña, latéral gauche freiné par les blessures. En revanche, Pedro est de retour. Danilo et Alex Sandro, ex-Juventus, seront là. Jorginho, passé par Naples, Chelsea et Arsenal, tient le milieu. Saúl Ñíguez, ancien de l’Atlético, est aussi disponible.

La composition probable du PSG :

Chevalier – Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Vitinha, João Neves, Ruiz – Kvaratskhelia, Ramos, Désiré Doué.

La composition probable de Flamengo :

Rossi – Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro – Pulgar, Jorginho – Carrascal, de Arrascaeta, Everton – Bruno Henrique.

