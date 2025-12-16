Prud’hommes: Le clan Kylian Mbappé se paie royalement le PSG

Dans le conflit financier opposant le PSG au Kylian Mbappé, le Conseil de Prud’hommes de Paris a condamné ce mardi le club de la capitale à régler 61 millions d’euros à son ancien joueur, au titre de salaires impayés et de bonus non versé. Une décision saluée par les avocats du joueur du Real Madrid.

Ce mardi, le conseil des Prud’hommes a donné son verdict dans le litige financier opposant le Paris Saint-Germain à Kylian Mbappé. Un mois après une audience particulièrement tendue dans ce conflit record pour les montants réclamés par les deux parties (263M€ pour Mbappé et 440M€ pour le PSG), le conseil de Prud’hommes de Paris a condamné Nasser Al-Khelaïfi et les siens.

Le club de la capitale devra verser au total 61 millions d’euros à la star du Real Madrid, au titre de salaires impayés et de bonus non versé. Le PSG a été débouté de l’ensemble de ses demandes.

« Le PSG est débouté de l’ensemble de ses demandes. Au total, le PSG doit verser les 55 millions d’euros plus des congés payés. Au total, les avocats de Kylian Mbappé font savoir que le montant total tourne autour des 61 millions d’euros », rapporte RMC Sport. Les avocats du joueur de 27 ans ont fait part de leur très grande satisfaction à la sortie de l’audience.

Les avocats de Mbappé : « Le droit du travail s’impose à tous »

Si le clan Mbappé a accueilli ce verdict avec satisfaction, il constitue un petit revers pour le Paris Saint-Germain, qui peut dorénavant faire appel, alors qu’il y avait eu une demande du club de 440 millions d’euros. Une tentative faite également par le clan du joueur, mais qui se réjouit finalement de la décision rendue ce mardi par le Conseil de Prud’hommes de Paris.

« Ce jugement confirme que les engagements pris doivent être respectés. Il rétablit une vérité simple : même dans l’industrie du football professionnel, le droit du travail s’impose à tous. M. Mbappé a quant à lui scrupuleusement respecté ses obligations sportives et contractuelles pendant sept ans et jusqu’au dernier jour.

Il a tout tenté pour éviter un contentieux, allant jusqu’à retirer une plainte pour harcèlement dans un souci d’apaisement. Au total, cela fait plus de 18 mois qu’il demandait le paiement de ses salaires et primes », expliquent les conseils du Champion du Monde 2018 dans un communiqué. De son côté, le Paris Saint-Germain n’a pas encore communiqué sur ce verdict.

