Ça chauffe à l’OM : Un ultimatum pèse sur Leonardo Balerdi !

Le capitaine de l’OM, Leonardo Balerdi, n’est plus indéboulonnables. Sa relation avec Roberto De Zerbi s’est détériorée, ce qui sème le trouble sur son futur proche à l’OM.

Mercato : Leonardo Balerdi, une relégation tendue à l’OM

La hiérarchie au sein de la défense de l’OM connait un profond bouleversement. Leonardo Balerdi a vu son statut de titulaire indiscutable se détériorer cette saison. Le défenseur argentin est passé de cadre incontestable à Marseille en un remplaçant de luxe, en l’espace de quelques semaines.

Les statistiques le confirment : le capitaine de l’Olympique de Marseille n’a été titularisé qu’à huit reprises en seize matchs de Ligue 1. Son déclassement est tel que Roberto De Zerbi ne le considèrerait plus comme un titulaire. L’entraîneur privilégie désormais Nayef Aguerd et Benjamin Pavard dans l’axe de la défense.

Lire aussi : Mercato OM : Une nouvelle offre tombe pour Leonardo Balerdi

À voir

OL : Nouvelle passe d’armes entre Textor et Aulas !

Cette relégation de Leonardo Balerdi semble même susciter quelques remous en interne. L’Équipe parle de « relations de plus en plus distantes » entre le défenseur argentin et l’entraîneur de l’OM. De Zerbi n’a apprécié pas l’attitude de son capitaine.

Une dernière opportunité pour convaincre De Zerbi

Le technicien italien n’hésite plus à critiquer publiquement le manque d’autorité de Leonardo Balerdi. Notamment la « nervosité qu’il diffuse » sur le terrain. Ses nombreuses altercations avec les adversaires le prouvent bien. Le calendrier offre toutefois une bouée de sauvetage à l’Argentin. Elle s’apparente même à un certain ultimatum.

L’absence de Facundo Medina (blessé), et surtout le départ de Nayef Aguerd pour la CAN libère une place de titulaire en défense. Leonardo Balerdi devra en profiter pour faire taire les critiques et de regagner la confiance de De Zerbi. Cette période est l’occasion pour lui de prouver qu’il peut encore être un pilier de l’OM.

Dans le cas contraire, le joueur de 26 ans pourrait faire ses valises au terme de l’exercice en cours. Plusieurs clubs seraient déjà à ses trousses. La Juventus Turin, l’Atlético Madrid et le club saoudien d’Al-Qadsiah restent aux aguets pour son transfert.

Lire la suite sur Leonardo Balerdi :

Mercato OM : Hojbjerg vers un départ surprise en Serie A

À voir

Justice : Kylian Mbappé gagne aux Prud’hommes face au PSG !

OM puni par l’UEFA : Un terrible scandale refait surface !

Mercato : L’OM prêt à gâcher les plans du SRFC cet hiver ?