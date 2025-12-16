Justice : Kylian Mbappé gagne aux Prud’hommes face au PSG !

Le conseil de prud’hommes de Paris a rendu ce mardi sa décision dans le litige à plusieurs centaines de millions d’euros opposant Kylian Mbappé au PSG après le départ de l’attaquant à l’été 2024.

Le PSG débouté de l’ensemble de ses demandes

Depuis plusieurs mois, le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé se font la guerre derrière les tribunaux. L’attaquant du Real Madrid demande 263 millions d’euros à son ancien employeur, alors que le club de la capitale réclame pas moins de 440 millions d’euros au joueur de 27 ans. Un conflit de très grande ampleur qui n’a presque jamais été vu par le passé, à en croire des spécialistes en droit social.

Le conseil des Prud’hommes devait rendre ce mardi une décision capitale dans cette affaire rocambolesque. Et les quatre juges ont décidé de condamner Nasser Al-Khelaïfi et le Paris SG, qui devront verser plusieurs millions d’euros au joueur. Le club de la capitale a la possibilité de faire appel. Au total, le PSG doit verser les 55 millions d’euros plus des congés payés.

Au total, les avocats de Kylian Mbappé font savoir que le montant total tourne autour des 61 millions d’euros. Les avocats du capitaine de l’équipe de France ont fait part de leur très grande satisfaction à la sortie de l’audience. De son côté, le conseil annonce une exécution immédiate du jugement.

Dans le même temps, une affaire avec un peu moins d’enjeu financier va connaître sa décision. Face aux insultes de ses coéquipières, le silence et sa « mise à l’écart » du PSG, Kheira Hamraoui, passée à tabac en 2021 avec la complicité présumée d’une collègue, a demandé en novembre dernier près de 3,5 millions d’euros à son ancien club.

