Mercato Stade Rennais : Kees Smit proche de signer ?

Le Stade Rennais se lance sur le jeune crack néerlandais, Kees Smit pour ce mercato hivernal. Mais des cadors européens jouent les trouble-fêtes.

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré vise Kees Smit

Le directeur sportif du Stade Rennais, Loïc Désiré craque pour Kees Smit, 19 ans. Depuis l’été, le jeune milieu néerlandais attire les regards des géants d’Europe. Et désormais, celui du Stade Rennais. Le joueur évolue à l’AZ Alkmaar et est lié à son club jusqu’en 2028. Le club breton s’intéresse à lui et envisage une offensive cet hiver. Pour l’instant, rien d’officiel. Pas d’offre transmise. Mais une intention d’attirer la pépite.

La valeur marchande du meneur de jeu néerlandais n’est pas si élevée. Transfermarkt l’estime à 10 millions d’euros. Mais son club exige une somme supérieure pour négocier. La direction néerlandaise réclamerait près de 30 millions d’euros pour libérer son international Espoirs (4 sélections).

Sur le terrain, le jeune Néerlandais répond présent. Cette saison, il enchaîne les solides performances. Vingt-cinq matchs déjà cette saison, deux buts et cinq passes décisives. La concurrence, elle, est féroce. Selon Ekrem Konur, l’Europe se bouscule : le Bayern Munich, le FC Barcelone, le Real Madrid, le Borussia Dortmund, Liverpool, Newcastle, Tottenham, Manchester United sont tous chauds pour le recruter.

