ASSE : De nouveaux indices sur le mercato de Saint-Etienne

Des indices sont dévoilés sur le mercato de l’ASSE, à deux semaines de l’ouverture officielle du marché hivernal des transferts.

Mercato : L’ASSE prête pour se renforcer cet hiver

La Direction de l’ASSE va encore investir pendant le mercato d’hiver, pour renforcer l’équipe d’Eirik Horneland, comme annoncé par le journaliste Romain Molina. Après avoir dépensé 25 M€ l’été dernier, elle va faire des ajustements pour permettre aux Verts d’atteindre leur unique objectif, à savoir la montée en Ligue 1. La tendance est confirmée par Peuple-Vert. « Ivan Gazidis et son équipe auront les moyens financiers de leurs ambitions. L’argent ne devrait pas être un frein », assure-t-il.

Un milieu défensif et un arrière latéral gauche recherchés

Le média spécialisé dévoile ensuite les postes à pourvoir et les profils recherchés. Un milieu défensif est recherché en priorité pour prendre la place laissée vacante par Pierre Ekwah. Selon la description de la source, l’AS Saint-Etienne cherche « une sentinelle, capable d’apporter du volume physique, de la qualité technique et de s’inscrire dans la durée ».

Les décideurs du club stéphanois tentent également de trouver un arrière latéral gauche. Le titulaire au poste, Ebenezer Annan, et sa doublure Lassana Traoré sont blessés. Lors des deux derniers matchs, Eirik Horneland a repositionné Ben Old au poste pour dépanner.

Un défenseur central et Anzo Bardeli espérés

L’idée de recruter un arrière central cet hiver est également étudiée. Selon la source, l’ASSE pense à un défenseur gaucher pour épauler Mickaël Nadé, qui a joué tous les matchs de la première moitié de la saison, soit 17 en championnat et 2 en coupe de France.

En plus du milieu défensif, la cellule de recrutement est en quête « d’un milieu plus créatif » pour densifier l’entrejeu des Verts. Et comme nous l’avions déjà indiqué, Enzo Bardeli est la cible propriétaire. P-V précise cependant « qu’aucun contact n’a encore été noué » avec le buteur de l’USL Dunkerque, dont le contrat expire en juin 2026.

