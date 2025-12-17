Mercato PSG : Lucas Beraldo a enfin tranché pour son avenir !

Lucas Beraldo annonce sa décision. Le défenseur brésilien veut rester au PSG.

Mercato PSG : Pas de départ de Lucas Beraldo cet hiver !

Les dirigeants du PSG se concentrent déjà sur le prochain mercato hivernal. L’équipe de Luis Enrique a montré un peu de failles cette saison notamment à cause des blessures. Plusieurs cadres souffrent régulièrement de pépins physiques. Alorss, les Parisiens voulaient recruter un défenseur central, un ailier et un milieu offensif. Mais le plan a désormais changé.

Sur X, le compte PSG Inside-Actus indique que Lucas Beraldo ne partira pas cet hiver. Depuis plusieurs semaines, le Brésilien était annoncé sur le départ. Malgré un temps de jeu limité sous Luis Enrique, neuf apparitions seulement, il ne veut pas bouger en janvier 2026. De nombreux clubs se sont même positionnés pour l’accueillir et lui donner de temps de jeu. L’OGC Nice, la Juventus, l’Olympiakos, Galatasaray,, tous ont sondé le terrain, mais en vain. Le défenseur brésilien, 22 ans, veut rester à Paris.

Toujours selon PSG Inside-Actus, le club renonce à recruter un défenseur central en janvier. Le dossier est clos. Place à d’autres urgences. Luis Campos, le directeur sportif cible un profil jeune en Bundesliga. Son nom : Johan Manzambi. Milieu de terrain du SC Fribourg, le Suisse s’impose en championnat allemand. Cette saison, il a déjà inscrit 4 buts et délivré une passe décisive. Fribourg réclame 25 millions d’euros.

