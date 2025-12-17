PSG-Flamengo : Luis Enrique opère 3 changements, la compo !

Pour le match PSG-Flamengo de ce mercredi soir, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasiment au complet. L’entraîneur parisien a d’ailleurs effectué deux changements majeurs dans sa composition d’équipe.

PSG : Luis Enrique avec des renforts de poids contre Flamengo

C’est un événement rare pour une équipe française ! Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain tentera de battre Flamengo en finale de Coupe Intercontinentale. En cas de succès, le PSG deviendra le tout premier club de France à remporter ce trophée mondiale. Et les Parisiens sont déterminés à accomplir cette mission.

Et pour ce choc PSG-Flamengo au Qatar, Luis Enrique peut compter sur le retour de plusieurs cadres dans son groupe. La grande satisfaction concerne la présence de Marquinhos et Ousmane Dembélé. Le capitaine brésilien va même débuter ce match. Tandis que l’attaquant français sera sur le banc.

À voir

Mercato ASSE : Enzo Bardeli, Dunkerque tente un coup

Lire aussi : PSG – Flamengo : Luis Enrique répond à Filipe Luis !

C’est le jeune Désiré Doué qui le remplacer en attaque. L’ancien Rennais a déjà repris la compétition avec un but inscrit samedi dernier à Metz (2-3). Luis Enrique a décidé de faire confiance pour cette finale, en l’alignant aux côtés de Kang-in Lee et Khvicha Kvaratskhelia. La surprise est visiblement l’absence de Bradley Barcola

Marquinhos, Kang-in Lee et Désiré Doué titulaires

Au milieu de terrain, le trio Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz reste intouchable. Par contre, il a des changements en défense. La longue absence d’Achraf Hakimi contraint Luis Enrique à repositionner Warren Zaïre-Emery au poste de latéral droit.

Le milieu de terrain français commence à maîtriser son nouveau rôle. Tandis que Nuno Mendes sera à gauche. Marquinhos, de retour, va tenir son poste aux côtés de Willian Pacho. Même so, de cloche pour le gardien Matvey Safonov a impressionné ces dernières semaines. Le retour de Lucas Chevalier dans les buts devra attendre.

La composition officielle du PSG

Gardien : Safonov

À voir

Mercato OM : N’Golo Kanté s’éloigne, un plan B annoncé !

Défenseurs : Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes

Milieux de terrain : Neves, Vitinha, Ruiz

Attaquants : Lee, Doué, Kvaratskhelia.

Lire la suite sur le PSG :

PSG : Luis Enrique prépare un sale tour à Flamengo

À voir

Mercato PSG : Un serial buteur arménien arrive !

Mercato OM : N’Golo Kanté s’éloigne, un plan B annoncé !

Mercato PSG : Luis Campos traque une star à 90 M€