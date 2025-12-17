Mercato OL : Un gros coup à Manchester City tombe à l’eau

En quête d’un défenseur central cet hiver, l’OL aurait pu récupérer un joueur de Manchester City, mais la piste a été douchée.

Mercato : Abdukodir Khusanov à l’OL grâce à Rayan Cherki ?

Deux défenseurs centraux de l’OL, Moussa Niakhaté et Clinton Mata ont rejoint leur sélection respective pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025), prévue au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Pour compenser leur absence, le club rhodanien a contacté Axel Disasi de Chelsea. En manque de temps de jeu avec les Blues, il est sollicité sous la forme d’un prêt.

En marge de l’intérêt de l’Olympique Lyonnais pour l’international Français, une rumeur persistante, notamment sur les réseaux sociaux, évoque la possibilité pour Lyon de récupérer Abdukodir Khusanov (21 ans) à Manchester City.

Selon elle, le club de Premier League avait accepté de prêter un joueur de son équipe à Lyon, lors du transfert de Rayan Cherki outre-Manche. Du coup, les spéculations se multiplient sur une éventuelle arrivée du défenseur central ouzbek à l’OL, grâce à la prétendue clause assortie au contrat de l’ailier français à City.

Aucune clause entre Manchester City et Lyon pour Khusanov

Mais tout cela n’est que pure rumeur selon les informations de Manchester Evening News. Aucune clause de ce genre n’existe entre les Citizens et les Gones, à en croire la source. Pep Guardiola n’a donc pas obligation de céder l’un de ses joueurs à son homologue Paul Fonseca. En revanche, si l’Olympique Lyonnais souhaite s’attacher les services d’Abdukodir Khusanov, sous la forme d’un prêt, il peut en faire la demande officielle.

D’ailleurs, le jeune défenseur transféré par le RC Lens à 40 M€, l’été dernier, manque de temps de jeu à Manchester. Il n’a joué que 8 bouts de matchs cette saison, dont 4 en Premier League.

