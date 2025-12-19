Mercato PSG : Naples provoque la colère de Nasser al-Khelaïfi

Afficher l’index Masquer l’index
Naples s’attaque à une cible prioritaire du PSG en vue du prochain mercato hivernal. La bataille s’annonce rude entre les deux formations.
Mercato : le PSG subit un sale coup de Naples
Naples veut asséner un coup dur au PSG. Les dirigeants napolitains se seraient positionnés sur une cible déjà suivie par le PSG pour le prochain mercato d’hiver. Cette formation de Serie A veut renforcer le milieu de terrain cet hiver. L’effectif devrait donc connaître quelques ajustements. Pour cela, Naples regarde vers l’Allemagne plus précisément vers la Bundesliga, où un profil attire de plus en plus de convoitises.
Le jeune crack dont il s'agit est Johan Manzambi. Selon TMW, le club italien aurait coché le nom du milieu suisse de Fribourg. Âgé de 20 ans, le natif de Genève s'impose progressivement sous le maillot allemand. Formé au Servette, il a rejoint Fribourg en janvier 2023 et n'a cessé de monter en puissance depuis.
Cette saison, Johan Manzambi a déjà claqué trois buts et délivré une passe décisive en 13 matches de Bundesliga. Des statistiques et performances solides qui confirment son statut de jeune crack. La concurrence s’annonce rude. Le Paris Saint-Germain surveille également sa progression, tout comme Chelsea. Sa valeur marchande, estimée à 20 millions d’euros, pourrait rapidement grimper.
