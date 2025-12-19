Mercato FC Nantes : Un buteur nigérian arrive !

La direction du FC Nantes a trouvé une perle rare en attaque pour le prochain mercato hivernal. La porte est ouverte pour le transfert du buteur.

Mercato FC Nantes : Kita lorgne un international nigérian

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita et son équipe visent un gros coup en Ligue 1 en vue du prochain mercato hivernal. Les dirigeants nantais veulent renforcer la ligne offensive de l’équipe entraînée par Ahmed Kantari. Les Jaunes et Verts trouvent difficilement le chemin des filets et sont coincés dans la zone rouge. Pour sortir de cette crise, des joueurs talentueux sont attendus cet hiver.

Un buteur nigérian est sur la short-list des pensionnaires de la Beaujoire. Il s’agit de Terem Moffi. L’attaquant nigérian envisage de quitter l’OGC Nice dès le prochain mercato. L’Angleterre l’attire. Deux clubs de Premier League auraient déjà manifesté leur intérêt. Le dossier avance en coulisses. Mais la Ligue 1 est aussi une option.

Selon Mohamed Toubache-Ter, le FC Nantes et le Paris FC suivent le joueur de près. Matthis Abline, jugé trop peu efficace cette saison, ne rassure plus. Et les performances décevantes de Mostafa Mohamed poussent les dirigeants du FC Nantes à amener un renfort offensif. Terem Moffi maîtrise parfaitement les exigences de la Ligue 1.

Aucune des deux formations n’a, pour le moment, dégainé une offre pour l’international nigérian. Cette saison, il a déjà disputé 10 matches de Ligue 1 avec les Aiglons et a inscrit deux buts. Sur Transfertmarkt, sa valeur marchande est estimée à 10 millions d’euros. Il est sous contrat jusqu’en 2027.

