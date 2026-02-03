Mercato PSG : Luis Campos boucle un deal XXL

Le PSG ne s’arrête plus. Après le coup Dro Fernandez, les dirigeants parisiens sont sur le point de boucler un autre dossier chaud.

Mercato PSG : Un crack va signer

Malgré un mercato hivernal plutôt calme, la direction du PSG s’active en coulisses pour sécuriser ses futurs talents. Après avoir enregistré l’arrivée de Dro Fernandez en provenance du FC Barcelone, le board parisien se concentre désormais sur la situation de Khalil Ayari.

Prêté cette saison par le Stade Tunisien, l’ailier de 21 ans a visiblement convaincu le staff technique. Selon Foot Mercato, le PSG a entamé des discussions pour lever son option d’achat avant la clôture du marché. Très attentif au développement des jeunes profils, Luis Enrique pourrait intégrer l’international tunisien à la rotation de l’équipe première dès l’été prochain.

À voir

Mercato : le Stade Rennais déchire une offre de 5 M€

Lire aussi : Mercato PSG : C’est confirmé, un phénomène va signer

Reste désormais à trouver un accord définitif entre les deux clubs. Tous les signaux sont au vert pour voir le natif de Tunis poursuivre son aventure à Paris. Le jeune crack est chaud pour montrer tout son potentiel sous la houlette de Luis Enrique. En attendant les grands chantiers de l’été, le Paris SG entend s’appuyer sur un effectif au top pour aller chercher la Ligue 1 et viser très haut en Ligue des champions.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : C’est fait, Dayot Upamecano annonce son choix

Mercato OL : Officiel, Noham Kamara quitte Paris pour Lyon

À voir

Mercato OM : Quatre recrues et pluie de départs à Marseille

Mercato PSG : Noham Kamara à l’OL, les détails du deal !