OM-Rennes : Le Vélodrome retient son souffle, chaos en vue ?

C’est dans un climat tendu que l’OM reçoit ce mardi le Stade Rennais en huitième de finale de Coupe de Marseille. Une rencontre d’urgence a même eu lieu avec les supporters, qui ont fait passer un message clair.

OM : Une rencontre apaisée avant Rennais, mais…

L’Olympique de Marseille traverse une période compliquée. L’humiliation subie en Ligue des champions et le nul frustrant contre Paris FC (2-2) ont laissé des traces. C’est dans ce contexte tendu que la direction de l’OM a choisi de rencontre les représentants des supporters ce lundi.

Contrairement aux échanges passés ayant provoqué le départ de Marcelino, cette rencontre s’est déroulé dans un calme relatif. Pablo Longoria, Roberto De Zerbi et des cadres du vestiaire ont écouté les doléances. Les fans s’attendent à plus de stabilité, de lisibilité sur le projet sportif actuel, mais surtout d’un enchainement de résultats positifs.

La consigne est claire pour ce choc OM-Rennes ce mardi soir en huitième de finale de Coupe de France. Les tribunes du Vélodrome seront derrière leur équipe, sans banderoles hostiles. Ce soutien n’est cependant pas un chèque en blanc. « J’espère qu’on a été entendu, après on verra la suite », a confié un supporter présent à la réunion à La Provence.

Un avertissement lancé à De Zerbi et ses hommes

Les supporters de l’OM ont été limpides : le crédit est épuisé. Avec l’élimination du PSG, la Coupe de France est devenue vitale pour sauver une saison honteuse. Roberto De Zerbi et ses troupes sont donc prévenus. En cas de revers de l’OM ce soir, le stade pourrait basculer dans le chaos.

Les cadres du vestiaire, tels que Leonardo Balerdi, Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emerick Aubameyang ont promis de « tout donner » jusqu’au bout. Ils sont conscients que l’alternative n’est autre que « l’enfer » promis par leurs propres fans en cas d’élimination à domicile. La pression monte. L’OM ne joue pas seulement sa survie dans une compétition ce soir, mais sa paix sociale.

