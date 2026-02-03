Mercato OM : Quatre recrues et pluie de départs à Marseille

L’OM s’est renforcé au milieu de terrain et a renfloué ses caisses pendant ce mercato hivernal, notamment grâce aux ventes de Robinio Vaz et Darryl Bakola.

Mercato d’hiver : l’OM fait le grand ménage au milieu de terrain

Le rideau est tombé sur le mercato hivernal de l’OM. Actif jusqu’aux dernières heures, le club phocéen a profondément remodelé son entrejeu, avec quatre recrues et de nombreux mouvements dans le sens des départs.

Les arrivées : un milieu totalement renouvelé

Quinten Timber (24 ans) : milieu de terrain, contrat jusqu’en 2030

Formé à l’Ajax Amsterdam et en provenance du Feyenoord Rotterdam, Quinten Timber incarne le profil du milieu moderne recherché par l’OM. Polyvalent, capable d’évoluer en relayeur comme dans un registre plus offensif, l’international néerlandais (8 sélections, 1 but) s’est engagé pour quatre ans et demi. Montant du transfert : 4,5 millions d’euros.

Ethan Nwaneri (18 ans) : milieu offensif, prêt

À voir

Mercato : Le PSG boucle une arrivée et trois départs

Le prodige de 18 ans est en pleine forme. Il pose ses valises sur la Canebière en provenance d’Arsenal. Deal conclu : prêt jusqu’à la fin de la saison. International anglais U21, il n’a pas tardé à se mettre en évidence, inscrivant un but dès son premier match face à Lens, à la 13e minute.

Tochukwu Nnadi (22 ans) : milieu de terrain

Recrutement plus discret mais très suivi en interne. Transféré depuis Zulte Waregem, le Nigérian s’est révélé en Belgique avant d’être appelé pour la première fois en sélection nationale à l’occasion de la CAN. Son sélectionneur s’est montré élogieux dans L’Équipe : « C’est un régal, vous allez être surpris par son agressivité sur le terrain ».

Himad Abdelli (26 ans) : milieu offensif, contrat jusqu’en 2030

À voir

Mercato : l’ASSE s’offre quatre nouvelles recrues

Pilier d’Angers et international algérien, Himad Abdelli arrive avec une solide expérience de Ligue 1 et de compétitions internationales, après avoir disputé la CAN au Maroc. Formé au Havre AC, il s’est engagé avec l’OM jusqu’en juin 2030.

Lire aussi : Mercato OM : Deux joueurs quittent encore Marseille !

Les départs : nombreux ajustements dans l’effectif

Matt O’Riley : fin de prêt, retour à Brighton

Darryl Bakola : transfert à Sassuolo pour 12 M€

Ulisses Garcia : prêt à Sassuolo avec option d’achat estimée à 4 M€

Keyliane Abdallah : prêt au Gimnàstic de Tarragone

Neal Maupay : prêt au FC Séville avec option d’achat d’environ 4 M€

Ruben Blanco : départ du gardien, sous contrat jusqu’en 2027

Pol Lirola : transfert à l’Hellas Vérone

Robinio Vaz : transfert à l’AS Roma pour 25 M€

Angel Gomes : prêt à Wolverhampton avec option d’achat fixée à 7 M€

Lire la suite sur l’OM

Mercato OM : Mauvaise nouvelle pour Longoria

Mercato OM : Accord imminent pour une recrue surprise

À voir

Mercato : le Stade Rennais déchire une offre de 5 M€

OM-Rennes : De Zerbi avec un renfort imminent en défense !