Mercato ASSE : Saint-Etienne s’offre une sacrée recrue !

Dans le money time du mercato, l’ASSE a frappé un coup aussi discret que redoutablement efficace. En s’attachant les services de Julien Le Cardinal, les Verts misent sur l’expérience, la fiabilité… et une vraie montée en puissance.

Mercato ASSE : Un choix fort et assumé dans les dernières heures

L’AS Saint-Étienne a surpris tout son monde. Alors que beaucoup s’attendaient à un pari exotique ou à un jeune en devenir, la cellule de recrutement a opté pour une valeur sûre : Julien Le Cardinal. Un transfert estimé à 1,5 million d’euros, conclu dans les ultimes instants, pour un joueur de 28 ans qui sort d’une saison avec le Stade Brestois… ponctuée par la Ligue des champions. Rien que ça.

Ce recrutement tranche avec certaines habitudes récentes. Le Cardinal n’est ni un projet à long terme ni une promesse floue. Il arrive avec un bagage, une maturité et une connaissance du haut niveau qui collent parfaitement aux ambitions stéphanoises. Dans une opération remontée où chaque détail compte, l’ASSE n’a clairement pas joué à quitte ou double, mais à coup sûr.

Le Cardinal, un profil taillé pour le projet stéphanois

S’il y a bien un homme convaincu par ce choix, c’est Mathieu Chabert. L’ancien entraîneur du Sporting Club de Bastia, aujourd’hui à Cannes (N2), ne tarit pas d’éloges sur un joueur qu’il connaît par cœur. Et il le dit sans détour : « Le Cardinal à l’ASSE ? C’est une sacrée recrue ! », a-t-il avoué à Poteaux-Carrés. Chabert détaille ensuite ce qui fait la force du défenseur :

« Sa grosse qualité, c’est qu’il va très vite pour un défenseur central. Il est très fort dans le duel. Franchement, je ne lui vois pas de défaut. Techniquement il est adroit et il peut occuper plusieurs postes. » Central droit dans une défense à trois, latéral droit, voire piston par le passé, Le Cardinal offre une polyvalence précieuse. « Tu peux jouer très haut avec un défenseur central comme lui… avec Julien tu peux jouer hyper haut, tu peux presser », insiste-t-il.

Un vrai bon coup pour viser plus haut

Pour Mathieu Chabert, le constat est clair : « C’est un vrai bon coup qu’a réalisé Sainté dans son opération remontée. » Il avoue même son incompréhension face au manque de temps de jeu du joueur à Brest, tant son potentiel lui paraît évident. Et s’il a déjà évolué à plusieurs postes, le principal intéressé a une préférence claire : la charnière centrale.

« Il préfère jouer en défense centrale, clairement ! », révèle Chabert. Un poste où l’ASSE pourrait bien trouver un leader silencieux, mais terriblement efficace. À Saint-Étienne, Julien Le Cardinal arrive sans tapage. Mais parfois, les recrues les plus précieuses sont celles qui parlent… sur le terrain.

