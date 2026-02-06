Montanier choque l’ASSE avec ses nouvelles règles strictes

Arrivé dans un contexte brûlant, Philippe Montanier n’a pas tardé à imprimer sa marque à l’ASSE. Avant la réception de Montpellier, le nouveau coach a surpris par un discours d’autorité assumé, mêlant rigueur, respect et ambition.

ASSE : Une méthode Montanier qui ne laisse rien au hasard

À l’ASSE, Philippe Montanier n’est pas venu pour faire de la figuration. Dès sa première conférence de presse, le technicien a posé un cadre clair, presque militaire, là où certains attendaient surtout un discours rassurant. « Je ne peux pas fonctionner si ce cadre-là n’est pas respecté », a-t-il martelé, sans détour. Le message est clair : le temps du flottement est terminé. Sur le plan sportif, l’ancien coach de Rennes se montre prudent mais précis.

Concernant l’infirmerie, Montanier a détaillé la situation de ses cadres, en évoquant notamment la blessure de Florian Tardieu, « touché au ligament latéral interne », et la fièvre passagère d’Irvin Cardona. Sans langue de bois, il prévient : « Même nous, on ne sait pas trop » pour les délais exacts. Une honnêteté rare, presque rafraîchissante.

Des valeurs fortes pour refonder le groupe stéphanois

Au-delà des blessures, Montanier insiste sur l’état d’esprit. Il dit avoir senti un groupe « frais et très dynamique dès mardi », conscient des attentes d’un Chaudron exigeant. « Ne pas ressentir ce que souhaitent les supporters, ce serait avoir le nez bouché », glisse-t-il avec une pointe d’humour.

Pour bâtir son projet, l’entraîneur a défini quatre piliers : « la rigueur, la discipline, l’humilité et l’ambition », auxquels s’ajoute désormais le respect. « Tout projet sportif, c’est surtout une aventure humaine », rappelle-t-il, s’appuyant sur l’identité forte de la région stéphanoise. Un discours classique en apparence, mais appliqué avec une fermeté assumée.

Téléphones confisqués et vestiaire impeccable : Montanier serre la vis

C’est sans doute là que Montanier a le plus surpris. Téléphones rangés dans une boîte à l’arrivée, vestiaire impeccable, retards traqués : rien n’est laissé au hasard. « Quand ils arrivent, ils mettent leur portable dans une boîte. Ça n’a pas posé de problème », explique-t-il calmement. Plus symbolique encore, le respect du personnel.

« On doit respecter la femme de ménage. Nettoyer ok, mais ce n’est pas son travail de ramasser les affaires des joueurs », insiste-t-il. Résultat ? « Ce matin, c’était nickel », se réjouit le coach. Des détails, certes, mais qui, selon lui, façonnent une équipe « carrée partout ». À Saint-Étienne, Montanier n’a pas seulement changé le discours. Il a déjà changé les habitudes. Et parfois, c’est ainsi que renaissent les clubs blessés.

