OL : Un attaquant revient de blessure avant le FC Nantes

Absent de l’équipe de l’OL depuis la mi-janvier, un attaquant a fait son grand retour à l’entraînement, avant le match contre le FC Nantes.

Avant FC Nantes-OL : Ghezzal de retour à l’entraînement

L’OL s’est renforcé cet hiver en recrutant quatre nouveaux joueurs, dont trois offensifs : Endrick (avant-centre), Noah Nartey (milieu offensif) et Roman Yaremchuk (avant-centre). Le jeune Rémi Himbert (ailier de 18 ans bientôt) a également éclos en janvier dernier. Offensivement, Paulo Fonseca a donc du beau monde, avec en plus Pavel Sulc, Adam Karabec (milieux offensifs) et Afonso Moreira (ailier gauche).

Alors que Malick Fofana et Ernest Nuamah sont toujours en réathlétisation, Rachid Ghezzal est revenu à l’entrainement, ce jeudi, selon les informations d’Olympique-et-Lyonnais. Il souffrait des adducteurs avant le match contre le Stade Brestois (2-1), disputé le 18 janvier 2026. Néanmoins, l’ailier de 33 ans n’a pas plus joué depuis le 21 décembre 2025.

OL : Temps de jeu famélique pour Rachid Ghezzal

Revenu à Lyon l’été dernier, soit 8 ans après son départ du club rhodanien, il peine à se faire une place dans l’équipe de Paulo Fonseca. En cinq mois, Rachid Ghezzal a fait seulement 7 brèves apparitions en Ligue 1, soit 138 minutes de jeu cumulées. Il a également joué 24 minutes en coupe de France et 25 minutes en Ligue Europa.

L’entraîneur de l’OL devrait donner plus de détails sur le retour de l’international Algérien (22 sélections), vendredi, lors de la conférence de presse d’avant match. Mais plusieurs voyants indiquent qu’il sera difficile pour ce dernier de trouver une place dans l’équipe du technicien portugais, dans la dernière ligne droite décisive de la saison.

