Stade Rennais : Habib Beye reçoit un soutien inattendu

Habib Beye peut compter sur un appui précieux et sincère dans la tourmente sportive que traverse le Stade Rennais. À la veille d’un RC Lens–SRFC électrique, Pierre Sage a pris la parole pour défendre son ancien collaborateur, avec élégance et conviction.

Stade Rennais : Habib Beye, un soutien fort venu de Lens

Dans le football, la solidarité entre entraîneurs est souvent silencieuse. Pierre Sage a choisi, lui, de parler. À l’occasion du choc de la 21e journée de Ligue 1, l’entraîneur lensois n’a pas esquivé la situation délicate d’Habib Beye. Bien au contraire. Ancien adjoint de Beye au Red Star, Sage connaît l’homme autant que le technicien. Et il l’a rappelé publiquement. « Le club est retombé dans la situation qui était celle d’après le match aller », a-t-il rappelé.

« Habib Beye est très intelligent et pourra se sortir de cette situation, j’ai confiance en lui », a-t-il affirmé, dans un message clair, presque protecteur. Un soutien rare, à contre-courant du bruit ambiant, dans un football où la patience est devenue une denrée rare. Ce message résonne d’autant plus fort que Rennes peine à retrouver de la stabilité. Mais dans la bouche de Sage, la confiance n’a rien d’une formule creuse : elle est nourrie par une expérience partagée et une connaissance intime du caractère de Beye.

Sage, la mémoire du collectif et la foi dans l’avenir

Pierre Sage est également revenu sur le match aller, disputé dans un contexte particulier, marqué par l’expulsion précoce de Jonathan Gradit. Un souvenir fondateur pour Lens. « Ça a resserré les liens entre les joueurs, ça a créé un certain vécu autour de choses très positives… c’est un ciment très important de ce qu’est ce groupe », a-t-il expliqué, dans des propos rapportés par Lensois.com.

Lucide, le coach artésien s’attend à un combat intense face aux Bretons. « On va avoir des adversaires… qui vont avoir les dents qui rayent le parquet », prévient-il, conscient de l’urgence rennaise. Mais derrière l’analyse tactique, demeure une certitude humaine : Habib Beye n’est pas seul. Dans une Ligue 1 impitoyable, ce soutien-là vaut parfois bien plus que trois points.

