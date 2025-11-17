ASSE : Coupe de France, la Réserve prend le pouvoir

Titulaires en Coupe de France face à l’AS Quetigny, trois jeunes joueurs de l’ASSE ont confirmé tout le bien qu’Eirik Horneland pensait d’eux. Mieux, ils sont entrés dans l’histoire du club.

ASSE : Buteurs précoces, Eymard et N’Guessan entrent dans l’histoire du club

L’ASSE a éliminé l’AS Quetigny de la Coupe de France au 7e tour. L’équipe stéphanoise, composée de cinq jeunes joueurs de la Réserve, s’est imposée face au club amateur, au stade Gaston Gérard à Dijon (3-1). Cette victoire a été acquise grâce aux buts de Paul Eymard (11e), Djylian N’Guessan (48e) et Kevin Pedro (67e). Si les deux derniers avaient déjà joué avec l’équipe professionnelle de l’AS Saint-Etienne, c’était la première apparition du premier en pro.

Paul Eymard (17 ans, 10 mois) est ainsi entré dans le cercle fermé (top 8) des plus jeunes buteurs du club ligérien en professionnel. Idem pour Djylian N’Guessan, qui est devenu, à 17 ans, 2 mois et 16 jours, le quatrième plus jeune buteur de l’histoire de l’ASSE, juste derrière Laurent Roussey (retraité depuis 1991), Kurt Zouma (CR Cluj) et Ayman Aiki (SC Bastia).

La Réserve de Saint-Etienne prête pour la relève

La montée en puissance de Paul Eymard (17 ans), Djylian N’Guessan et Kevin Pedro (19 ans) n’est pas anodine, mais plutôt le fruit de la formation à l’académie des Verts. « L’ASSE a vécu ce samedi l’une des soirées les plus significatives pour sa formation depuis plusieurs années. Une victoire, mais surtout une promesse pour l’avenir », a souligné Peuple-Vert.

Pour rappel, c’était la 9e apparition de N’Guessan avec l’équipe d’Eirik Horneland, tandis que Pedro jouait son 4e match en pro. Qualifiées pour le 8e tour de la Coupe de France, les pépites de Saint-Etienne affronteront Ecotay Moingt, un autre club de Régional 2, le samedi 29 novembre à partir de 18h00.

