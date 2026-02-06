Mercato PSG : Arsenal sabote l’arrivée d’un crack à 50 M€ !

Le PSG serait prêt à frapper un grand coup lors du prochain mercato d’été en s’offrant Ayyoub Bouaddi, la pépite du LOSC. Mais Arsenal joue les trouble-fêtes.

Mercato : Arsenal bouscule le PSG pour Ayyoub Bouaddi

Le Paris Saint-Germain a été très discret durant le mercato hivernal avec une seule recrue signée. Dro Fernandez est venu renforcer l’effectif parisien. Mais la direction du PSG prévoit déjà une offensive d’envergure pour l’été prochain avec une politique axée sur le recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel.

L’une des pistes étudiées au PSG conduite même à une pépite de notre championnat : Ayyoub Bouaddi. Le milieu de terrain du LOSC s’impose comme l’une des révélations de la Ligue 1. Luis Campos ne cache plus son admiration pour le joueur de 18 ans.

Le directeur sportif du PSG aurait entamé des discussions avec l’entourage d’Ayyoub Bouaddi. Son objectif est limpide : verrouiller le crack lillois avant la Coupe du monde 2026. Mais le plan de route parisien se heurter un obstacle de taille : Arsenal.

50 millions d’euros pour son transfert

Foot Mercato le confirme, les Gunners sont séduits aussi par le profil technique de Bouaddi. Ils se sont immiscés dans ce dossier avec la ferme intention de rafler la mise. Cette intrusion d’Arsenal transforme une négociation que l’on espérait sereine en une bataille acharnée.

Lille OSC a bien conscience de détenir une pépite entre ses mains. La direction lilloise réclamant au minimum 50 millions d’euros avant de céder son prodige Ayyoub Bouaddi. Ses courtisans sont avertis.

