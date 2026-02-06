ASSE : MHSC compte rebondir à Saint-Etienne après Nice

Le Montpellier HSC a à coeur de rebondir face à l’ASSE, après avoir été renversé par l’OGC Nice en coupe de France (3-2).

Montpellier renversé à Nice, avant d’affronter l’ASSE !

Avant d’affronter l’ASSE au stade Geoffroy-Guichard, samedi (19h) en Ligue 2, Montpellier HSC a joué en semaine (mercredi) face à l’OGC Nice, en coupe de France. Les Montpelliérains ont été éliminés par les Niçois, alors qu’ils menaient (0-2) jusqu’à la 72e minute de jeu. Ils ont concédé 3 buts dans les 26 dernières minutes, temps additionnel compris.

Selon l’entraîneur Zoumana Camara, son équipe a manqué de concentration, d’expérience et surtout de ressources mentale et physique dans ces derniers instants du match.

Un déficit physique et mental a fait couler le MHSC

Le constat est le même pour Everson Jr, après la terrible défaite à l’Allianz Riviera. « C’est mental ! En deuxième mi-temps, on a aussi pêché physiquement […]. Je pense qu’il y a beaucoup l’aspect psychologique », a-t-il indiqué, dans des propos confiés à Made in Foot, avant d’exprimer sa frustration : « C’est très dur de perdre de cette manière-là, après avoir tant donné ».

Le plan secret de Montpellier pour s’imposer à Saint-Etienne

Toutefois, le MHSC espère trouver les ressources nécessaires pour oublier le renversement à Nice et rebondir face à l’AS Saint-Etienne, lors de la 22e journée du championnat. Pour ce faire, les Pailladins comptent reproduire ce qu’ils ont réussi de positif face au Gym contre les Verts.

« Jouer l’ASSE en l’espace de jours, c’est une question d’état d’esprit. […]. Ce sera dur, mais c’est une opportunité pour nous. Il faut garder l’état d’esprit, la rigueur tactique, surtout celle de la première mi-temps contre Nice. L’efficacité, l’engagement, l’investissement, la répétition des efforts […]. Ce sont les ingrédients que j’ai en tête », a demandé le milieu défensif de Montpellier.

