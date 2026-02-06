Coup de Théâtre à l’OM : Sergio Ramos proche de signer ?

L’OM pourrait frapper un coup totalement inattendu en recrutant Sergio Ramos. Le défenseur espagnol, libre de tout contrat, est chaud pour rejoindre Marseille.

Mercato OM : Le FC Séville tourne le dos à Sergio Ramos

Personne ne l’avait vu venir : l’Olympique de Marseille a la possibilité de recruter Sergio Ramos cet hiver. L’ancien capitaine du Real Madrid est en quête d’un nouveau challenge européen. Libre de tout contrat, il peut s’engager avec le club de choix à tout moment, même après la fermeture du mercato.

L’OM est alors devenu la destination privilégiée du défenseur espagnol. Ce dernier espérait boucler la boucle au Séville FC. Sergio Ramos aurait même proposé de jouer gratuitement pour secourir son club de cœur. Sauf que la direction andalouse lui a fermé la porte raison de ses contraintes financières et des craintes institutionnelles.

Négociations avancées avec l’Olympique de Marseille

Ce camouflet a provoqué une profonde amertume chez le défenseur expérimenté. C’est là que le nom de l’Olympique de Marseille est soufflé pour l’accueillir. Le journaliste Roberto Gomez de Marca explique que des négociations ont déjà été avancées entre l’OM et l’entourage du joueur. « L’équipe dont il est le plus proche de signer, c’est Marseille. Je ne sais pas si ça ira au bout », a indiqué le confrère.

Ce mariage de raison a toutefois peu de chances d’aboutir. Le passé de Sergio Ramos sous les couleurs du PSG et les exigences salariales posent problème. S’agit-il d’un simple coup de bluff ou d’une réelle opportunité pour l’OM ? L’idée de voir Sergio Ramos au sein de la défense marseillaise enflamme pour l’instant les débats.

