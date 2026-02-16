Mercato PSG : Dembélé, le scénario catastrophe se profile

Ousmane Dembélé, Ballon d’Or 2025 et symbole du triomphe européen du PSG, est aujourd’hui au cœur d’un bras de fer contractuel aux allures de feuilleton brûlant. À Paris, l’ombre d’un départ inattendu plane, et certains y voient déjà un séisme sportif et symbolique.

Mercato PSG : Ousmane Dembélé, un Ballon d’Or en position de force

La saison 2024-2025 restera gravée dans l’histoire du Paris Saint-Germain. Sacre en Ligue des Champions, domination collective, et consécration individuelle avec le Ballon d’Or : Ousmane Dembélé a tout gagné. À 28 ans, l’attaquant français estime logiquement que son statut mérite une revalorisation salariale majeure.

Sous contrat jusqu’en 2028, l’ailier français n’est pas pressé par le temps. Mais en coulisses, les discussions patinent. La direction parisienne refuse de s’aligner sur des exigences jugées excessives. Résultat : un dialogue de sourds qui nourrit toutes les spéculations du mercato.

L’Arabie Saoudite, tentation ou mirage ?

Dès octobre, le débat a été lancé sur les ondes de RMC. Dans l’émission After Foot, Walid Acherchour avançait une hypothèse lourde de sens : « Dembélé est arrivé à Paris avec un très gros salaire déjà. (…) Ma théorie est qu’à la fin de l’année ou l’année d’après, le PSG et Dembélé ne se mettront pas d’accord. Dembélé voudra aller chercher un dernier gros contrat (…) comme en Arabie Saoudite », expliquait-il, soulignant un choix financier plus que sportif.

La sortie récente de Pascal Dupraz a jeté de l’huile sur le feu. Dans Les Grandes Gueules du Sport, l’ancien entraîneur n’a pas mâché ses mots : « Autant pour le PSG que pour Dembélé, s’il partait jouer en Arabie Saoudite, ça serait vraiment catastrophique pour l’image des deux ». Au-delà du symbole, c’est la crédibilité sportive du PSG qui serait touchée. Perdre son Ballon d’Or en pleine maturité, au sommet de l’Europe, relèverait d’un immense gâchis. À Paris, le printemps s’annonce décisif.

