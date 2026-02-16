ASSE : Cette recrue envoie déjà un message fort !

L’ASSE continue de séduire sous l’ère Montanier, avec deux victoires consécutives qui relancent les Verts vers le podium. Mais la vraie surprise vient de sa recrue hivernale, Abdoulaye Kanté, qui affiche des ambitions claires pour la Ligue 2.

ASSE : Un effet Montanier déjà palpable

L’arrivée de Philippe Montanier sur le banc de l’ASSE a apporté un souffle nouveau. Après une défaite contre Boulogne-sur-Mer (0-1), les Verts ont réagi avec autorité en battant Montpellier (1-0), puis en s’imposant à Guingamp (2-1) grâce à un doublé de Zuriko Davitashvili. Montanier a salué l’engagement de ses joueurs au micro de beIN Sports : « C’était chaud ! Il y avait de la tension en fin de match. On a fait une très belle première mi-temps, la seconde a été plus difficile. Tout le monde ne viendra pas gagner ici, Guingamp a une belle équipe. »

Le technicien français a insisté sur l’importance des valeurs collectives : « Il a fallu tenir. C’est une victoire qui me plaît car on l’a obtenue dans la difficulté, avec certaines valeurs qui sont chères à nos supporters, avec le cœur, avec les tripes. » Cette approche souligne que l’ASSE ne se contente plus de simplement exister en L2 : elle veut imposer son rythme.

Kanté : déjà moteur de l’ambition verte

Pour sa première titularisation, Abdoulaye Kanté a impressionné par sa solidité au milieu et sa capacité à récupérer de nombreux ballons. La recrue hivernale n’a pas caché ses ambitions dans Le Progrès : « On va rester humbles. Quand on est arrivé, le coach nous a dit “on est 5e et il faut passer 4e”. On l’a fait. Ce soir on voulait aller chercher la 3e place, on l’a fait. Maintenant il va falloir aller chercher la 2e puis la 1ère ! »

Kanté savourait également son retour après une longue période sur le banc et à l’infirmerie : « Cela faisait un moment que je n’avais pas joué titulaire, je reviens d’une longue blessure. Ça fait plaisir de reprendre comme ça. Je ne suis pas encore à 100%, je pense que je peux encore faire plus, mais ça vient petit à petit. Je n’ai pas eu mal et j’ai pu terminer le match. » Sa détermination et sa fraîcheur physique pourraient bien devenir un atout majeur pour les Verts dans la course à la montée.

Une ASSE conquérante et ambitieuse

Si l’AS Saint-Etienne occupe désormais la 3e place, l’équipe montre des signes clairs de progression. Entre un Montanier appliqué à faire passer ses messages et un Kanté prêt à tout donner pour viser le sommet, les Verts ont retrouvé l’enthousiasme et l’attaque collective qui faisaient leur force autrefois.

La Ligue 2, souvent décrite comme impitoyable, pourrait bien devenir le terrain d’une nouvelle ambition verte, portée par un effectif prêt à souffrir et à se surpasser. Les supporters, eux, peuvent enfin rêver : l’ASSE n’est plus seulement là pour jouer, elle est là pour gagner.

