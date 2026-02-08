Mercato ASSE : Le coup parfait de Saint-Etienne !

Longtemps en quête de stabilité, l’ASSE a peut-être trouvé bien plus qu’un simple renfort hivernal. En la personne de Julien Le Cardinal, les Verts ont frappé juste, très juste, au meilleur moment.

Mercato ASSE : Julien Le Cardinal, l’homme providentiel des Verts

Il n’y a pas de hasard dans le football, seulement des rendez-vous bien négociés. Celui de Julien Le Cardinal avec Geoffroy-Guichard avait tout d’un pari, il s’est transformé en évidence. Arrivé dans les ultimes heures du mercato, l’ancien Brestois n’a pas attendu pour se rendre indispensable, en inscrivant le but libérateur pour l’ASSE face à Montpellier.

Au-delà du but, c’est surtout une présence qui a sauté aux yeux. Calme, appliqué, presque professoral, Le Cardinal a stabilisé une défense stéphanoise en souffrance depuis le début de saison. Une première réussie, teintée d’émotion, à l’image de ses mots après la rencontre : sobres, lucides, collectifs. Tout ce que Saint-Étienne attendait.

Montanier-Le Cardinal, une association déjà gagnante

Pour Philippe Montanier aussi, la soirée avait valeur de test. Et l’entraîneur des Verts a gagné son premier bras de fer. En position de libéro à l’ancienne, Julien Le Cardinal a joué juste, simple, efficace, comme le souligne Le Progrès. Une sobriété rassurante dans un collectif parfois fébrile.

Ce choix tactique, osé mais assumé, a permis à l’ASSE de stopper une spirale négative de deux défaites consécutives. Surtout, il relance un groupe qui doutait et replace le club du Forez dans la course à la montée. À ce niveau, chaque détail compte, et Saint-Étienne en a soigné un essentiel.

Un mercato qui peut changer une saison

Signé jusqu’en 2027, Julien Le Cardinal incarne ce que l’on appelle un recrutement utile. Peu de minutes ces derniers mois à Brest, mais une fraîcheur et une faim évidentes. En une soirée, il a déjà joué plus qu’en cinq mois, et montré qu’il avait des choses à dire sous le maillot vert.

La prochaine étape se nomme Guingamp, le 14 février. Une date symbolique pour confirmer cette idylle naissante. À Saint-Étienne, on sait que les histoires d’amour peuvent soulever des montagnes. Le mercato, lui, a peut-être déjà trouvé son héros.

