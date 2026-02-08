Le sale coup que prépare l’OM contre le PSG !

Le Classique entre le PSG et l’OM retrouve ce dimanche des airs de poudrière. Fragilisé, le club francilien s’avance au Parc des Princes face à un club phocéen revanchard, prêt à frapper là où Paris ne l’attend plus.

PSG-OM : Paris doute, le Parc observe

Le Paris Saint-Germain n’aborde pas ce Classique avec sa sérénité habituelle. Depuis plusieurs semaines, la mécanique huilée de Luis Enrique tousse. Le jeu perd en fluidité, la maîtrise se fissure et le doute s’installe, lentement mais sûrement. L’absence d’Achraf Hakimi, suspendu, oblige le technicien espagnol à recomposer une défense déjà sous pression.

À cela s’ajoute l’incertitude autour de Khvicha Kvaratskhelia et des choix forts, parfois déroutants, comme la titularisation de Safonov au détriment de Chevalier. Le Parc des Princes, jadis forteresse imprenable, pourrait devenir un théâtre d’impatience. Et Marseille sait parfaitement exploiter ces silences lourds.

Marseille, l’opportunité d’un coup parfait

L’Olympique de Marseille, lui, arrive avec l’orgueil blessé mais l’ambition intacte. Éjectés de la Ligue des Champions, les hommes de Roberto De Zerbi ont recentré leur projet : la Ligue 1 et la Coupe de France. Et finir fort, très fort. Le succès autoritaire face au Stade Rennais en Coupe de France (3-0) a ravivé une flamme collective.

Surtout, les confrontations récentes parlent pour l’Olympique de MArseille. Une victoire à l’aller, deux nuls spectaculaires, et un PSG qui ne fait plus peur. Avec intensité, discipline et une pointe de malice, Marseille prépare peut-être le plus cruel des scénarios : faire vaciller Paris chez lui, au moment où il s’y attend le moins.

