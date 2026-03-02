Mercato OL :  Un top joueur à 20 M€ attendu à Lyon

Les dirigeants de l’OL bougent les lignes pour déloger un roc de la Juventus Turin en vue du prochain mercato estival. D’autres cadors européens jouent les trouble-fêtes.

Mercato OL : le dossier Federico Gatti s’annonce complexe

La direction de l’OL flaire un bon coup en Italie, mais elle doit sortir le chéquier. Cible défensive étudiée par Olympique Lyonnais pour le prochain mercato estival, Federico Gatti ne devrait pas quitter la Juventus à bas prix. Le club turinois espère récupérer plus de 20 millions d’euros en cas de transfert.

Porté par une saison convaincante qui pourrait le ramener sur la scène européenne, Lyon réfléchit à renforcer son secteur défensif avec un profil calibré pour le très haut niveau. L’entraîneur Paulo Fonseca, qui connaît bien le championnat italien après ses passages à AS Roma et à AC Milan, apprécierait le défenseur central de 27 ans.

Le dossier s’annonce toutefois complexe. En Italie, l’AS Roma et l’AC Milan suivent également la situation, tandis qu’en Angleterre plusieurs clubs se sont renseignés : Tottenham Hotspur, Nottingham Forest, West Ham United et Newcastle United. Autant de prétendants capables de faire monter les enchères.

Moins incontournable cette saison à Turin malgré une vingtaine d’apparitions et trois buts, Gatti ne fermerait pas la porte à un départ si une offre attractive arrivait. Sous contrat jusqu’en 2030, il pourrait rapporter un joli chèque au club de Turin. Lyon reste donc intéressé, mais le chemin vers un accord s’annonce long et incertain.

