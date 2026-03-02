FC Nantes : Anthony Lopes allume ses coéquipiers après Lille

Frustré après la défaite à Lille et le but encaissé à la dernière minute de la rencontre, le gardien du FC Nantes, Anthony Lopes, n’a pas manqué de tancer ses coéquipiers en zone mixte.

Anthony Lopes : « Quand on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre »

Dans une lutte pour le maintien, où chaque détail compte, le FC Nantes s’est incliné sur la plus petite marque ce dimanche sur le terrain du LOSC, à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1. À la 92e minute, alors que le point du nul semblait acquis après un match âprement disputé, la volonté de relancer vite pour tenter un dernier coup offensif s’est retournée contre l’équipe.

Lisez aussi : Mercato FC Nantes : Anthony Lopes offre un renfort majeur au FCN

Une transition mal gérée, un replacement trop tardif, et les hommes de Bruno Genesio se sont retrouvés en situation idéale, avec le temps d’enchaîner contrôle et frappe à bout portant. Après avoir livré un match plein d’engagements et de solidarité, Anthony Lopes n’a pas caché son amertume face à ce scénario cruel, venu anéantir les efforts de toute une équipe en quelques secondes. Le gardien nantais était frustré et a reproché plusieurs erreurs de ses partenaires.

À voir

Mercato : le Stade Rennais dégote un roc ghanéen

« L’état d’esprit, la combativité, tout ce qu’on voulait mettre en place était là. Après, on a fait une succession de petites erreurs, à commencer par vouloir jouer une touche rapidement à la 92e. Quand on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre. Le défenseur adverse a le temps de faire contrôle pied gauche et frappe pied droit à huit mètres du but, on ne peut pas se permettre de ne pas être plus agressifs et de laisser dans un confort à cette distance. Un point dans cette course au maintien peut être décisif à l’arrivée. C’est terrible parce qu’on sait qu’il faut aller chercher des points, où personne ne nous pense capables d’en prendre », a déclaré l’international portugais de 36 ans au micro de Ligue 1+.

Lisez aussi : FC Nantes : Anthony Lopes a pris une décision pour son avenir

Pour rappel, les Canaris accueillent Angers SCO le samedi avant de se déplacer au Parc des Princes le 15 mars pour affronter le Paris SG pour le compte de la 26e journée de Ligue 1.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato : L’ASSE défie le FC Nantes pour un crack de Ligue 2

À voir

Vente OM : Frank McCourt proche de toucher le jackpot ?

Mercato : Un retour surprise dans les tuyaux au FC Nantes !

FC Nantes : Une bonne nouvelle tombe pour Kantari