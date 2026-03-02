OGC Nice : La grande annonce de Jonathan Clauss !

L’OGC Nice réalise une saison très compliquée. Mais cela n’empêche pas Jonathan Clauss d’afficher son rêve pour le Mondial 2026.

OGC Nice : Jonathan Clauss rêve d’intégrer la liste pour le Mondial

Jonathan Clauss ne baisse pas les bras. Le latéral droit de l’OGC Nice reste focalisé sur un objectif majeur : la Coupe du monde 2026. Même s’il n’a plus été appelé en équipe de France depuis septembre, le joueur de 33 ans ne perd pas espoir. Surtout qu’il réalise saison encourageante chez les Aiglons.

Jonathan Clauss en est 1 but et 8 passes décisives en 33 rencontres disputées. Au micro de Canal+, il a clamé haut et fort sa détermination. « Est-ce que j’y crois pour le Mondial ? Bien sûr ! », a –t-il indiqué. Chaque match de championnat est pour lui une occasion de postuler à nouveau.

Même si certains pointent du doigt le classement de son équipe. L’OGCN est actuellement 15e de Ligue 1 et devra lutter le maintien. Jonathan Clauss rappelle d’ailleurs que la bataille pour le maintien exige une force de caractère souvent sous-estimée.

Toutefois, la route pour un retour chez les Bleus sera semée d’embuches. Sa position reste fragile dans la hiérarchie de Didier Deschamps, derrière Jules Koundé, Benjamin Pavard ou encore Malo Gusto. La liste finale du sélectionneur français sera dévoilée durant la seconde quinzaine de mai. Clauss Niçois espère créer la surprise.

