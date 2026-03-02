Mercato : ASSE en danger, 3 clubs débarquent pour une pépite

La direction de l’ASSE risque de perdre l’une de ses pépites lors du prochain mercato. Trois clubs de Ligue 1 se signalent déjà pour le jeune défenseur Kévin Pedro.

Mercato ASSE : Kévin Pedro a la cote en Ligue 1

L’été 2026 sera très mouvementé à l’AS Saint-Etienne, peu importe l’issue de la saison en cours. Des joueurs comme Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili ne sont pas certains de rester dans le Forez. Et pour cause, plusieurs clubs étrangers sont sur leurs traces. Une autre sensation de l’ASSE est aussi susceptible de s’en aller.

Lire aussi : Mercato : L’ASSE défie le FC Nantes pour un crack de Ligue 2

À voir

Vente OM : Frank McCourt proche de toucher le jackpot ?

Il est question de Kévin Pedro qui a la cote sur le marché des transferts. Le jeune défenseur de 20 ans est devenu un pilier indiscutable sous l’ère Philippe Montanier. Ses performances en 10 rencontres de Ligue 2 disputées cette saison ont attiré l’attention de deux clubs de l’élite.

Selon les informations de Transfermarkt, le LOSC, Strasbourg et Stade Rennais suivent de très près l’ascension fulgurante de Kévin Pedro. Sa polyvalence, lui permettant d’exceller dans l’axe comme sur le flanc droit, justifie cet engouement. Même si le jeune joueur a récemment signé son premier contrat professionnel avec l’ASSE. Ils est lié aux Verts jusqu’en 2030.

Lire la suite sur l’ASSE :

ASSE : Le message fort des Verts qui vise Troyes !

ASSE : Tardieu se lâche sur Stassin et Duffus

À voir

FC Nantes : Anthony Lopes allume ses coéquipiers après Lille

Mercato RC Lens : Risser remplacé par un ancien de l’ASSE ?