Mercato : le Stade Rennais dégote un roc ghanéen

Le Stade Rennais fonce sur la pépite Manu Duah pour l’après-Jacquet. Le coup se prépare pour le prochain mercato estival.

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré lorgne un Ghanéen

Le Stade Rennais prépare déjà la succession de Jérémy Jacquet, attendu à Liverpool en fin de saison. Les pensionnaires du Roazhon Park ont craqué face à l’offre XXL des Reds. Montant de l’opération : 70 millions d’euros. C’est le jackpot pour les Rennais. Le transfert de la pépite va laisser un vide.

Pour combler ce départ majeur, les dirigeants bretons explorent une piste en MLS. Il s’agit de Manu Duah, défenseur de San Diego FC, sous contrat jusqu’en 2027. Le Ghanéen livre de solides performances en MLS. Il a enchaîné les titularisations et montré son potentiel. Son entraîneur Mikey Varas l’encense souvent.

Passé par l’université de UC Santa Barbara comme milieu défensif avant de reculer en charnière, Duah a les atouts nécessaires pour convaincre en Bretagne. Son profil hybride correspond aux exigences tactiques de du nouveau coach rennais, Franck Haise. Mais attention ! Du beau monde tourne déjà autour du natif d’Accra. Le Stade Rennais devra vite sortir le chéquier pour réussir ce coup. Sur Transfertmarkt, il vaut 1 million d’euros.

