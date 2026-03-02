Vente OM : Frank McCourt proche de toucher le jackpot ?

Les spéculations autour de la vente OM reviennent en force. Le propriétaire Franck McCourt n’est pas vendeur. Mais une offre colossale pourrait tout changer.

Vente OM : Le gros chèque attendu par Frank McCourt

L’Olympique de Marseille traverse une période très agitée. Après le départ de Roberto De Zerbi, Pablo Longoria a lui aussi fait ses valises. Il n’est plus le président de l’OM. C’est Alban Juster qui assure l’intérim. Ces bouleversements ont naturellement relancé les spéculations autour de la vente OM

Officiellement, Frank McCourt ne souhaite pas céder l’OM. Le propriétaire américain l’a répété à maintes reprises : il reste engagé dans son projet marseillais. Sauf qu’un scénario différent pourrait se produire. Une proposition exceptionnelle risque de le faire changer d’avis.

La Provence le confirme, le montant susceptible de faire réfléchir Frank McCourt atteindrait 1,2 milliard d’euros. Cette somme est vertigineuse, et elle placerait l’OM parmi les transactions les plus importantes du football européen. À titre de comparaison, John Textor avait déboursé 884 millions d’euros pour racheter l’Olympique Lyonnais.

Les potentiels acquéreurs sont prévenus

Un tel prix pourrait par ailleurs décourager les potentiels acheteurs. Dont l’Arabie saoudite régulièrement associée à la vente OM. Frank McCourt envoie en tout cas un message clair en fixant la barre aussi haut. Son OM ne changera pas de mains à n’importe quel prix.

