Mercato OL : Le message élégant d’Endrick aux joueurs prêtés

Arrivé à l’OL cet hiver, Endrick a poussé indirectement des Lyonnais vers la sortie. Avec élégance, il leur adressé un message fort.

OL : Endrick souhaite « bonne chance » aux jeunes prêtés

L’OL a déboursé un million d’euros pour obtenir le prêt d’Endrick auprès du Real Madrid cet hiver. Mais l’arrivée de l’attaquant brésilien a ouvert la porte de sortie à deux jeunes avant-centres de l’équipe de Paulo Fonseca. Enzo Molebe (18 ans) et Alejandro Gomes Rodriguez (18 ans en mars) ont été contraints de quitter leur club formateur pour aller chercher du temps de jeu ailleurs.

Le premier a été prêté au Montpellier HSC, tandis que le deuxième a rejoint le FC Annecy en Ligue 2, jusqu’à la fin de la saison. Bien avant Enzo Molebe et Gomes Rodriguez, Martin Satriano avait fait l’objet d’un transfert à Getafe FC.

D’après les informations de Olympqiue-et-Lyonnais, Endrick a envoyé des mots d’encouragement aux jeunes joueurs prêtés en fin de mercato, notamment Alejandro Gomes Rodriguez avec qui il a vite eu une bonne connexion. Il leur a souhaité bonne chance avec leur nouvelle équipe.

« Sur le fil de discussion du groupe de l’OL, Endrick a donné de la force à Alejandro Gomes Rodriguez pour son prêt à Annecy », a informé le média spécialisé.

