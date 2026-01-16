INFO Mercato PSG : Enzo Fernandez déjà attendu à Paris !

Perturbé par le changement d’entraîneur à Chelsea, Enzo Fernandez pourrait envisager un transfert l’été prochain. Une occasion parfaite pour le PSG ? La réponse est oui pour Daniel Riolo.

Mercato : L’intérêt du PSG pour Enzo Fernandez confirmé

Très calme jusque-là, le mercato d’hiver du Paris Saint-Germain s’est quelque peu emballé jeudi après l’annonce du journal L’Équipe d’un intérêt de Luis Campos pour Enzo Fernandez, le talentueux milieu de terrain de Chelsea. D’après le quotidien sportif, le club de la capitale apprécierait l’international argentin, mais ne se serait pas encore activé cet hiver, et cette piste serait donc surtout à suivre pour l’été prochain.

Le média francilien ajoutait que le Champion du Monde 2022 se posait des questions sur son avenir après le licenciement d’Enzo Maresca, un entraîneur dont il était proche. Le fait qu’Enzo Fernandez, épinglé pour une polémique raciste en 2024, soit représenté par un certain Javier Pastore, ancien chouchou du Parc des Princes de 2011 à 2018, a donné du crédit à cette information, qui a été largement relayée en France, comme en Angleterre et maintenant en Argentine.

En effet, le journaliste Uriel Iugt a confirmé que l’intérêt du Paris SG serait concret en vue de la saison prochaine. Cette source ajoute qu’il y aurait déjà eu un contact informel entre le Paris Saint-Germain et l’entourage du joueur de Chelsea, mais rien de plus pour le moment.

« Le club français sait que son départ de Chelsea ne sera pas facile. Son contrat court jusqu’en juin 2032 », a-t-il ajouté. Le célèbre média argentin TyCSports a lui aussi également relayé l’information de L’Équipe et ajouté que le Real Madrid était aussi intéressé par le numéro 8 des Blues. Un intérêt madrilène déjà évoqué depuis plusieurs mois, mais sans rien de bien concret jusque-là.

« L’intérêt est concret et pour le moment il n’y avait qu’un contact informel avec son environnement. Le club français sait que son départ de Chelsea ne sera pas facile. Il est sous contrat jusqu’en juin 2032 », assure la chaîne sportive. Et visiblement, cette piste plaît déjà dans la capitale.

Daniel Riolo réclame l’arrivée d’Enzo Fernandez au PSG

Sur les ondes de RMC Sport, Daniel Riolo a validé la piste Enzo Fernandez pour le Paris Saint-Germain. Pour le consultant sportif, Luis Enrique a besoin d’injecter du sang neuf dans son effectif, alors même que la fatigue se fait de plus en plus sentir après une saison dernière dingue.

« J’ai entendu parler de la piste Enzo Fernandez. En mettant du sang frais et de la concurrence, les joueurs actuels ne vont pas se sentir dans le confort et vont se bouger un peu plus le cul. Moi je ne crois pas qu’ils sont dans le confort et qu’ils n’ont plus faim.

Quand j’entends Luis Enrique, je dis très bien si lui est ouvert. Il n’y a pas de raison que je sois fermé. On regarde. Tu vas forcément aller taper dans quoi ? Tu vas regarder dans les clubs, où il y a une tonne de joueurs qui ne jouent plus », a expliqué Daniel Riolo. Reste maintenant à voir si le Paris Saint-Germain bougera effectivement sur cette piste.

