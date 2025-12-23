Mercato : Ça bouge à l’OM, une pépite proche de s’en aller ?

La direction de l’OM prévoit visiblement un dégraissage massif cet hiver. En plus des indésirables habituels, le club phocéen pourrait sacrifier sa pépite Darryl Bakola.

Mercato : L’OM prépare un grand ménage en interne

L’Olympique de Marseille va, comme à son habitude, vivre un mercato d’hiver très agité. Un milieu offensif et un latéral gauche sont vivement attendus à l’OM. Mais un avant de recruter, une condition est posée : le dégraissage de l’effectif.

La direction phocéenne souhaite affiner son groupe professionnel en se séparant de plusieurs éléments indésirables. Parmi les joueurs invités à plier bagage, on retrouve notamment Ruben Blanco, Pol Lirola, Ulisses Garcia ou encore Neal Maupay.

À voir

Mercato OL : Une pépite danoise intéresse sérieusement Lyon

Lire aussi : Mercato OM : Accord conclu, un phénomène va signer à Marseille !

Plus surprenant encore, le club phocéen ne ferme pas vraiment la porte à un départ prématuré d’Angel Gomes et CJ Egan-Riley. Ces recrues estivales n’ont pas vraiment convaincu. Ils pourraient quitter l’OM, signe d’une volonté de dégraissage rapide sous l’ère Roberto De Zerbi.

Une grosse offre peut tout changer pour Darryl Bakola

Mais l’information la plus marquante concerne le jeune Darryl Bakola. Le journaliste Sacha Tavolieri le confirme, la pépite marseillaise pourrait quitter le club de manière inattendue. L’OM envisagerait son transfert à condition de recevoir une offre avantageuse.

Sachant que les négociations pour prolonger son bail piétinent depuis quelques semaines. Une lenteur des discussions qui passe mal en interne. La direction de l’Olympique de Marseille serait ainsi prête à sacrifier certains talents pour équilibrer ses comptes. Darryl Bakola ne serait pas épargné

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Un transfert record en vue pour Hojbjerg ?

À voir

FLASH Mercato : Un départ confirmé au PSG pour cet hiver !

Surprise à l’OM : Le numéro 10 tant attendu est déjà là !

Vente OM : Coup de théâtre, McCourt attend un nouvel associé