ASSE : Ça démarre mal pour Montanier, 4 absents contre MHSC

L’ASSE sera privée de plusieurs joueurs lors de la confrontation avec le Montpellier HSC, samedi, comme confirmé par Philippe Montanier, en conférence de presse d’avant-match.

ASSE-MHSC : Lamba, Tardieu et Jaber blessés, Ferreira suspendu

Nouvel entraîneur de l’ASSE, Philippe Montanier dirigera son premier match contre le Montpellier HSC, samedi (19h), au stade Geoffroy-Guichard. Ce sera lors de la 22e journée de la Ligue 2.
Mais son équipe n’est pas au complet pour sa première.

Il a confirmé l’absence de Chico Lamba en défense, en plus de Maxime Bernauer dont la saison est terminée. Au milieu, Florian Tardieu et Mahmoud Jaber sont aussi indisponibles. Le premier a glissé sur un appui et est touché au genou. Il sera absent plusieurs semaines, selon Philippe Montanier.

Exclu lors de la défaite de l’AS Saint-Etienne contre l’US Boulogne-sur-Mer samedi dernier, João Ferreira est suspendu automatiquement contre les Pailladins. Quant à Irvin Cardona, il est fiévreux, mais il pourrait tenir sa place dans le groupe stéphanois, samedi, comme l’a assuré son coach.

