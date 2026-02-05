Mercato PSG : Rebondissement pour Kang-in Lee

Ça se bouscule pour l’avenir de Kang-in Lee au PSG. Un cador de Liga bouge les lignes pour le recruter.

Mercato PSG : Kang-in Lee vers la Liga l’été prochain ?

Retenu cet hiver malgré une offensive sérieuse de l’Atlético de Madrid, Kang-in Lee pourrait redevenir l’un des dossiers chauds du prochain mercato estival. Le PSG souhaite le prolonger, mais l’international sud-coréen ne manque pas de prétendants.

Kang-in Lee ne dispose pas d’un bon temps de jeu au Paris Saint-Germain, mais chaque fois qu’il entre dans le jeu, il est souvent décisif. Ses qualités séduisent certains cadors européens. En janvier, l’Atlético de Madrid a fait le forcing pour le déloger du club de la capitale. Les Colchoneros ont déposé une offre de 40 millions d’euros sur la table des Parisiens. Luis Enrique a dit non. Pas question de laisser partir son supersub.

Le Sud-Coréen sera indispensable pour le PSG pendant cette seconde partie de la saison. Son impact en sortie de banc, encore décisif face à Strasbourg (1-2), renforce la conviction de l’entraîneur espagnol, qui a demandé à sa direction d’étudier une prolongation de contrat. Lié au PSG jusqu’en 2028, Kang-in Lee est considéré comme un élément important du projet.

Mais l’Atlético n’a pas jeté totalement l’éponge. Selon Fichajes, les Colchoneros suivent toujours de près la situation du joueur et envisagent de revenir à la charge l’été prochain, surtout si les discussions autour d’une prolongation venaient à stagner. Financièrement, le club madrilène part avec un handicap face au PSG, mais il dispose d’un argument de poids : la promesse d’un temps de jeu nettement plus conséquent.

Connaissant parfaitement la Liga pour y avoir évolué avec Valence et Majorque, Kang-in Lee pourrait être séduit par un rôle de titulaire indiscutable, difficile à lui garantir à Paris. Luis Enrique, lui, espère conserver son supersub et l’inscrire dans la durée.

