Mercato : Annoncé à l’OM, il retourne finalement en Turquie

Il était régulièrement annoncé à l’OM durant ce mercato hivernal. Mais le latéral droit Sacha Boey va finalement retourner à Galatasaray.

Mercato OM : Rendez-vous manqué, Sacha Boey file à Galatasaray

Le nom de Sacha Boey a longtemps animé la rubrique mercato de l’Olympique de Marseille. Le défenseur français a perdu sa place de titulaire au Bayern Munich. Il n’a été aligné qu’à cinq reprises cette saison en Bundesliga. Vincent Kompany ne comptant pas sur lui, le joueur de 25 ans a fait le choix de s’en aller.

Lire aussi : Mercato OM : Sacha Boey, une mission déjà impossible ?

À voir

Mercato PSG : Rebondissement pour Kang-in Lee

L’OM était ainsi cité parmi les destinations favorites pour l’accueillir. Sauf que Sacha Boey, ne posera finalement pas ses valises dans le sud de la France. Le défenseur polyvalent a privilégié la nostalgie pour relancer sa carrière. Foot Mercato le confirme, Galatasaray a conclu un accord avec le Bayern Munich pour le retour de son ancien joueur.

Il est question d’un prêt assorti d’une option d’achat dont le montant exact n’a pas encore fuité. Sacha Boey fait donc son retour dans un environnement qu’il connait bien. Il y tentera de relancer sa carrière après un passage difficile en Bavière. L’ancien Rennais est attendu ce jeudi à Istanbul afin de finaliser son transfert. L’officialisation est imminente.

Lire la suite sur l’OM :

Rencontre de crise à l’OM : Un gros malaise dénoncé !

Mercato OM : Accord conclu, un défenseur quitte Marseille

À voir

ASSE : Ça démarre mal pour Montanier, 4 absents contre MHSC

Crise à l’OM : La sortie puissante de Longoria après la tempête