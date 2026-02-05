PSG : Grosse inquiétude à Paris avant l’OM

Les voyants sont au rouge pour le PSG avant le choc face à l’OM en Ligue 1. Plusieurs guerriers de Luis Enrique sont incertains.

PSG : Le point sur le groupe avant l’OM

Le PSG attend de pied ferme l’Olympique de Marseille, dimanche soir au Parc des Princes. C’est un Clasico pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. À trois jours de ce choc, Luis Enrique et son staff ont relancé la machine ce jeudi matin au Campus PSG, après un court repos accordé aux joueurs, afin de préparer au mieux ce Classique toujours particulier.

Mais la rencontre se fera sans un élément majeur de l’effectif parisien : Achraf Hakimi. Expulsé lors du déplacement à Strasbourg dimanche dernier, le latéral marocain est suspendu et manquera l’affiche face à l’OM. Sanctionné d’un match ferme assorti d’un sursis, il devrait effectuer son retour le 13 février prochain, lors du déplacement à Rennes.

Outre cette absence de taille, plusieurs cadres sont incertains. Quentin Ndjantou, encore en phase de reprise, et Khvicha Kvaratskhelia, touché à la cheville, sont incertains. Si le premier a déjà repris l’entraînement collectif, l’international géorgien doit se tester dans les prochaines 48 heures. Une décision finale sera prise par le staff médical samedi.

Déjà forfait à Strasbourg, Fabián Ruiz est lui aussi très incertain. Le milieu espagnol s’est contenté de travail en salle ces derniers jours, et sa participation face à Marseille apparaît compromise.

Luis Enrique devrait toutefois pouvoir s’appuyer sur un groupe presque au complet. L’absence d’Hakimi pourrait être compensée par Warren Zaïre-Emery, tandis qu’en cas de forfait de Fabián Ruiz, des options comme Senny Mayulu, Kang-in Lee ou Désiré Doué sont envisagées.

