Ça chauffe à l’OM : Un entraîneur débarque cette semaine ?

Climat électrique à l’OM, où la direction accélère pour faire venir le successeur de Roberto De Zerbi. Cette semaine sera décisive pour sa nomination.

Mercato OM : L’arrivée de Habib Beye suspendue

L’Olympique de Marseille traverse une crise sans précédent. La succession de Roberto De Zerbi semblait en bonne voie ces derniers jours. Mais un coup de théâtre vient de tout chambouler : la démission surprise de Medhi Benatia. Le directeur sportif, épuisé par l’hostilité ambiante et les revers consécutifs de l’OM, a jeté l’éponge.

Il laisser derrière lui un vide immense dans la gestion actuelle du club phocéen. Son départ impacte aussi le dossier Habib Beye. Le technicien sénégalais est le grand favori pour reprendre les commandes de l’OM. Il était proche de sceller officiellement son retour à Marseille. Sa venue est désormais freinée par l’absence de son principal interlocuteur à la Commanderie.

De plus, l’arrivée de Habib Beye sur le banc de l’OM reste suspendue à son contentieux avec le Stade Rennais. Le verdict de la LFP, attendu ce mardi, sera l’ultime verrou à faire sauter pour débloquer sa situation. Dans le cas contraire, les Phocéens ont un autre plan sous la main.

L’intérim de Pancho Abardonado pourrait être prolongé

La direction de l’OM pourrait privilégier la solution interne. Pancho Abardonado est prêt à assurer un intérim plus long que prévu. Si les discussions avec Habib Beye s’enlisaient, Pancho pourrait rester durablement aux commandes. Même si d’autres pistes sont explorées en coulisse.

