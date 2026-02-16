ASSE :Lutte serrée avec Reims et Red Star, faux pas interdit

L’ASSE a certes retrouvé le podiumde la Ligue 2, mais sa position reste encore fragile au classement. Pour se maintenir et visé plus haut, elle doit enchaîner avec des victoires.

ASSE : La 1re ou la 2e place en ligne de mire

Revenue sur le podium, grâce à une deuxième victoire consécutive, contre l’EA Guingamp, l’ASSE (3e) est désormais face à un gros défi. Celui de se hisser à lune des deux premières places, qualificatives directement pour la Ligue 1.

Cependant, les Verts doivent affronter la concurrence du Stade de Reims (2e) et du Red Star (4e), avec qui ils possèdent le même nombre de points (40), à l’issue de la 23e journée de Ligue 2, ainsi que l’actuel leader, l’ESTAC (41 points provisoirement).

LAS Saint-Etienne n’a donc plus droit à un faux pas ! Elle doit poursuivre sa série de victoires, afin de rester dans le peloton de tête et de profiter de probables mauvaises résultats de ses concurrents directs.

Montanier promet : « On doit faire mieux et on va le faire »

Philippe Montanier, le nouvel entraîneur, est conscient du gros enjeu qui se profile pour son équipe, dans le sprint final. Après la victoire de l’ASSE à Guingamp (2-1), il a déclaré : « Sur le plan comptable, c’est bien, mais on doit faire mieux et on va le faire ».

Arrivé sur le banc des Verts, il y a seulement deux semaines, le successeur d’Eirik Horneland est encore en train de mettre sa stratégie en place. « Dans la mentalité, il faut qu’on soit fidèle à l’ADN du club, et on a de la qualité. C’est encourageant, mais il reste encore du travail », a-t-il noté.

Saint-Etienne : Prochain rendez-vous contre Laval

Le prochain rendez-vous de l’AS Saint-Etienneest est fixé au samedi 21 février (19h), contre le Stade Lavallois, à Geoffroy-Guichard. Une victoire est impérative pour les Stéphanois, qui sont à la portée du Mans FC (39 points) et de l’USL Dunkerque (37 points), en plus du Red Star.

