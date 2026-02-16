Mercato OM : Beye oublié, un nouveau coach arrive  

La direction de l’OM négocie l’arrivée d’un nouveau coach. Eric Chelle pourrait prendre les rênes de l’équipe.

Mercato OM : Eric Chelle reprend l’avantage dans la course au banc

L’incertitude règne à l’OM. Secoué par une série de turbulences en coulisses, le club phocéen doit désormais trancher rapidement pour stabiliser son projet sportif. Après le départ surprise de Medhi Benatia, la piste menant à Habib Beye s’est nettement refroidie, ouvrant de nouveau la voie à Eric Chelle.

Le week-end a été particulièrement éprouvant pour les supporters marseillais, déjà frustrés par le nul concédé dans les derniers instants au Stade Vélodrome. La situation s’est encore tendue avec la démission de Benatia, survenue peu après celle de Roberto De Zerbi. Alors qu’une rencontre devait sceller l’arrivée de Beye, plusieurs sources évoquent désormais un dossier quasiment abandonné, laissant Pablo Longoria seul à la manœuvre.

À voir

ASSE : Montanier dévoile le secret pour la montée en Ligue 1

Lire aussi : OM : L’arrivée de Beye compromise par le départ de Benatia ?

Dans ce contexte, Chelle refait surface. L’actuel sélectionneur des Super Eagles, déjà approché récemment, aurait vu les discussions reprendre en interne. À 48 ans, il apparaît comme la solution pour relancer l’équipe, lui qui n’a jamais caché son intérêt pour le club.

En parallèle, la direction envisage de prolonger brièvement l’intérim de Jacques Abardonado afin de se donner un délai de réflexion. Selon L’Équipe et La Provence, les prochaines heures s’annoncent décisives.

Lire la suite sur l’OM

Mercato OM : Feu vert pour l’arrivée de Coulibaly ?

À voir

PSG : Grosse inquiétude avant l’AS Monaco

OM en plein chaos : ce qui a poussé Benatia dehors

OM : Après Benatia, un autre départ majeur se profile