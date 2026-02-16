Alerte OM : De Zerbi prêt à emporter Greenwood avec lui ?

L’OM traverse une crise majeure après les départs de Roberto De Zerbi et Medhi Benatia. C’est désormais Mason Greenwood qui est visé.

Mercato OM : Greenwood et De Zerbi vers des retrouvailles à Manchester United

L’Olympique de Marseille bascule dans une crise institutionnelle. Ses récentes contre-performances ont provoqué un véritable séisme en interne. Au point où l’OM a perdu en quelques jours ses deux piliers fondamentaux. L’entraîneur Roberto De Zerbi s’en est allé, suivi de près par le directeur sportif Medhi Benatia.

Ce dernier a justifié son départ par une fracture psychologique. Il laisse un vestiaire totalement orphelin de ses principaux cadres techniques et décisionnels. Cette instabilité place Mason Greenwood, l’actuel meilleur buteur de la Ligue 1, dans une position extrêmement inconfortable. Sans ses mentors, son avenir à l’OM s’assombrit radicalement.

La presse britannique, notamment le média Topskills Sports, révèle un scénario qui pourrait porter le coup de grâce aux Marseillais. Manchester United aurait fait de De Zerbi son grand favori pour prendre le poste de manager général cet été. Les Red Devils voient en lui le profil idéal pour relancer l’équipe.

Une clause de rachat fixée à 48 millions d’euros

Ils considèrent aussi le coach italien capable de piloter avec succès la réintégration de Mason Greenwood à Old Trafford. En installant De Zerbi sur son banc, Man United espère capitaliser sur la relation de confiance tissée entre les deux hommes durant leur passage à l’OM. Ce duo pourrait donc se reformer en Premier League, permettant aux Mancuniens de récupérer leur joyau, tout en offrant à De Zerbi un projet d’envergure.

https://twitter.com/topskillsportuk/status/2023296286150287779

Notons que Manchester United disposerait d’une clause de rachat fixée à 48 millions d’euros pour Mason Greenwood. Si les dirigeants manuciens l’activent, ce serait une catastrophe sportive et symbolique pour l’Olympique de Marseille. L’axe OM-Manchester risque donc d’être très animé l’été prochain.

Mercato OM : Man United manigance un plan pour Greenwood